Влияние кризиса? После четырех лет роста цены в Эстонии пошли на спад

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле снизился на 0,4 процента по сравнению с мартом и на 0,8 процента по сравнению с апрелем предыдущего года. Товары были на 0,2, а услуги на 1,8 процента дешевле, чем в апреле прошлого года.

В то же время во время чрезвычайного положения довольно сложно сравнивать уровень цен с более ранним. Некоторые цены просто не измерить, потому что эти товары или услуги не предлагаются. Поэтому, по словам ведущего аналитика Департамента статистики Эстонии Виктории Трасанов, в апреле произошли некоторые изменения в составлении индекса потребительских цен.

«Вместо того, чтобы ходить в магазины, многие цены мы брали в электронных магазинах, особенно в случае временно закрытых торговых точек, - пояснила Трасанов. - Тренажерные залы, игровые комнаты и учреждения культуры были закрыты, там мы использовали цены за предыдущий период».

Практически прервалось воздушное сообщение, турпоездки не проводились, поэтому, по словам Трасанов, динамика цен в этих подгруппах непредсказуема. «Чтобы получить изменение за месяц, мы рассчитали изменение индекса потребительских цен, используя индексы фактически проданных товаров и услуг, и применили его к авиабилетам и туристическим поездкам», - сказала она.

Трасанов также отметила, что снижение индекса для образовательных и детских учреждений на 21% по сравнению с апрелем прошлого года связано с решением местных органов власти не брать плату за место в детском саду при чрезвычайном положении.

По сравнению с апрелем прошлого года, на индекс потребительских цен больше всего повлиял транспорт. Почти две трети этого связано с подешевевшим моторным топливом. Бензин был более чем на 12, а дизельное топливо - почти на 9% дешевле. Электричество для домохозяйств было на 15, а тепловая энергия более чем на 3 процента дешевле, чем в прошлом году.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки также оказал большее влияние на изменение индекса. Большая часть его была вызвана ростом цен на фрукты - на 21% и на мясо и мясные продукты - на 8%. В то же время картофель подешевел более чем на четверть, а свежая рыба и свежие овощи - почти на одну пятую.

Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Кристьян Пунгас ожидает, что падение цен в мае усилится, так как в начале месяца вступило в силу снижение акцизов на топливо, газ и электроэнергию. «Эти меры снизят индекс потребительских цен еще на полпроцента», - сказал он.

По словам экономиста Банка Эстонии Сулева Перта, умеренное снижение потребительских цен, вероятно, продолжится и во второй половине года. «Однако развитие цен в значительной степени зависит от того, насколько быстро восстановится экономическая активность и увеличится спрос на нефть на мировом рынке», - добавил он.