Прямая трансляция: каким будет открытие границ и торговых центров?

Сегодня в 12.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья подполковник, доктор Ахти Варблане, вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер и исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл.
Темы:
- нынешняя ситуация;
- смягчение ограничений при пересечении границы;
- открытие торговых центров.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.