Прямая трансляция: каким будет открытие границ и торговых центров?

Сегодня в 12.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья подполковник, доктор Ахти Варблане, вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер и исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл.