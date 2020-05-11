Пн, 11.05.2020
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Прямая трансляция: каким будет открытие границ и торговых центров?

Пресс-конференция представителей разных учреждений о ситуации в стране.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня в 12.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья подполковник, доктор Ахти Варблане, вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер и исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл.

Темы:

  • нынешняя ситуация;
  • смягчение ограничений при пересечении границы;
  • открытие торговых центров.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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