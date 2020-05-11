В результате пожара в подмосковном доме престарелых погибли десять человек

В результате пожара, вспыхнувшего вчера вечером в одном из домов престарелых, расположенных в Красногорске, по имеющимся сейчас данным, погибли десять человека. Еще девять пострадали, состояние шести оценивается как тяжелое. Об этом сегодня сообщили местные власти, пишет Interfax.