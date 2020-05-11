В результате пожара в подмосковном доме престарелых погибли десять человек

В результате пожара, вспыхнувшего вчера вечером в одном из домов престарелых, расположенных в Красногорске, по имеющимся сейчас данным, погибли десять человека. Еще девять пострадали, состояние шести оценивается как тяжелое. Об этом сегодня сообщили местные власти, пишет Interfax.
«По уточненным данным, погибли десять человек», - сказал один из собеседников агентства. Ранее сообщалось о девяти жертвах пожара. МЧС Подмосковья пока также подтверждает гибель девяти человек.
Предварительной причиной гибели пациентов хосписа, по данным источника «Интерфакса», стало отравление продуктами горения.
К месту пожара выехали следователи и криминалисты, сообщила представитель управления Ольга Врадий.
Пожар в красногорском пансионате для пожилых «Второй дом», который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, в здании находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.