Хореограф группы Тутберидзе: «Академия Плющенко уже не первый раз плюет нам в лицо. Это тоже нужно спустить на тормозах?»

Хореографа раскритиковали за слова о переходе Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

«Уважаемые фанаты Александры Трусовой, обращаюсь к вам и к фанам Тутберидзетим. После моего интервью вы все как с цепи сорвались, поливаете помоями друг друга, фаны Сашы пишут мне и в личку и в комментариях такое, что у меня волосы шевелятся, некоторым даже, думаю, стоит обратиться к психологам, но это, слава богу, единицы. Даже не буду рассказывать, что там в личку прилетало.

Касается двух сторон: успокойтесь уже, пожалуйста, что вы смакуете эту тему, надо же когда то остановиться! Я не напрашивался на это интервью, меня попросили и я высказал свое мнение, а по вашему за такое я должен дифирамбы петь, раскланяться и цветы подарить?

А академия Плющенко не первый раз плюет нам в лицо, это тоже нужно спустить на тормозах? Каждый человек имеет право на свое мнение! Где вы там углядели оскорбления и травлю Александры мне вообще не понятно или слово предательство уже входит в ряд с оскорбительными словами?

Многие думают как и я, многие думают, что это нормальный поступок – это исключительно ваши мнения и право, а вот ваши жесткие и жестокие комментарии как раз скорее выведут ребенка из равновесия, - считает он. - А теперь вопрос: если все так в жизни будут поступать, что же будет дальше? Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, как желают того фаны Александры, что будет дальше? Посмотрите в будущее на пару шагов вперед, может встанут пазлы на место в ваших головах.

И напоследок добавлю. Саше я желаю только добра и мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку, тут скорее не ребенок, а родители зачинщики конфликта и перехода, ну да ладно, что сделано, то сделано. Время все покажет, кто приобретет, а кто потеряет.