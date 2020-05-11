Замена некачественных скамеек обойдется Таллинну почти в 150 000 евро

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, установленные в ходе реконструкции парка скамейки будут заменены, поскольку они не выдерживают погодных условий.

«Хотя скамейки были выполнены из предусмотренных архитектурным решением материалов, к сожалению, они оказались неустойчивыми к погодным условиям. К тому же, в скамейки попала вода, которая еще больше их повредила, - пояснил Кландорф. - Мы установим в парке Таммсааре 94 новых скамейки, которые отличаются от старых по конструкции и технологическому решению, а также по цвету. За ними будет легче ухаживать».

Новые скамейки обойдутся городу в 144 648 евро, в эту сумму входит и осеннее обслуживание скамеек вместе с покрытием маслом.

Решение новых скамеек разработал Таллиннский департамент окружающей среды в сотрудничестве с архитекторами и производителем скамеек Extery OÜ. Был учтен и результат экспертизы деформации старых скамеек. На протяжении двух последних лет различные конструкции испытывались в схожих климатических условиях, исходя из чего и был выбран новый тип скамеек.

Были выбраны скамейки из ассортимента Extery OÜ – система модульной городской мебели, позволяющая с легкостью создавать целостную зону для отдыха. Система позволяет делать различные комбинации, обрамлять скамейками площадки или извилистые дорожки, заполнять площадку различными фигурами. Спинки скамеек можно установить как рядом, так и напротив друг друга, что позволит обеспечить комфортные условия для проведения досуга.