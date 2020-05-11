Система EAS не выдержала наплыва турфирм, претендующих на пособие

Прием ходатайств о компенсации ущерба для туристических фирм и мелких предпринимателей в связи с кризисом через сайт EAS из-за большого количества ходатайств временно затруднен.
EAS занимается решением проблемы, сообщил фонд. Предпринимателей, которым не удастся подать ходатайство через среду обслуживания EAS, фонд просит отправить ходатайство с цифровой подписью вместе с приложениями на адрес taotlus@eas.ee.
Согласно указам правительства, ходатайства будут рассматриваться в порядке поступления. EAS гарантирует, что это требование будет соблюдаться и в среде самообслуживания, и в случае ходатайств, присланных по электронной почте. Об условиях подачи ходатайства и предоставления пособий можно прочитать на сайте EAS. Фонд развития предпринимательства приносит извинения всем предпринимателям, у которых возникли проблемы при подаче ходатайства.