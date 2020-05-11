Система EAS не выдержала наплыва турфирм, претендующих на пособие

Согласно указам правительства, ходатайства будут рассматриваться в порядке поступления. EAS гарантирует, что это требование будет соблюдаться и в среде самообслуживания, и в случае ходатайств, присланных по электронной почте. Об условиях подачи ходатайства и предоставления пособий можно прочитать на сайте EAS. Фонд развития предпринимательства приносит извинения всем предпринимателям, у которых возникли проблемы при подаче ходатайства.