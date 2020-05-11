«Реал» намерен сократить оклады игроков: Бэйл и Рамос потеряют больше всех

Как сообщает AS, руководство «сливочных» намерено в следующем сезоне уменьшить оклады игрокам первой и второй команд, а также членам тренерских штабов на 30%. Этот шаг коснется и самих боссов.

Зарплаты других работников клуба, которых суммарно больше 800 человек, не изменятся. В настоящее время «Реал» тратит на зарплаты футболистов главной команды € 283 млн в год. Снижение окладов на 30% позволит сохранить € 85 млн, а с учетом сокращения зарплат тренеров и игроков второй команды эта сумма достигнет € 100 млн.

Так как в процентном соотношении сокращение затронет всех футболистов одинаково, по деньгам больше всех потеряют самые высокооплачиваемые футболисты «Реала» – защитник Серхио Рамос и нападающий Гарет Бэйл. Испанец и валлиец сейчас получают по € 14,5 млн за сезон, а после изменений потеряют по € 4,3 млн и будут зарабатывать по € 10 млн.