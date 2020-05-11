Стоит ли сейчас менять пенсионный фонд II ступени?

Ценные бумаги в пенсионных фондах можно в общих чертах разделить на акции и облигации. Цены на акции более резко реагируют на изменения направления рынка. Если период накопления достаточно продолжителен, целесообразно отдать предпочтение пенсионному фонду, который инвестирует все или большую часть пенсионных денег в акции, что позволяет добиться лучшего результата. В долгосрочной перспективе цены на акции росли быстрее, а доходность облигаций была более стабильной.

Именно длительный период накопления и большая доля акций в пенсионном фонде помогают выйти из рецессии и, таким образом, снова достичь плюса. Закон, вступивший в силу в прошлом году, дал пенсионным фондам II ступени в Эстонии возможность вкладывать больше средств в акции, что в конечном итоге это повысит ожидающийся рост пенсионных фондов Эстонии. Целесообразно ли сейчас, когда в мире сохраняется неопределенность, выбирать пенсионный фонд, который упал меньше, и направить деньги в него?

Спад сменится подъемом

Возможность смены пенсионных фондов открывается три раза в год. Следующий период замены заканчивается в июле, но паи не будут обменены до сентября. У фонда, который упал больше, вероятно, будет более высокая доля акций, и, как правило, принцип инвестирования такого фонда заключается в том, что любое падение рано или поздно сменится ростом. Поскольку спады обычно являются краткосрочными и на графике выглядят круче, чем подъемы, никто не может предсказать сегодня, изменится ли ситуация осенью, и прекратится ли к этому времени серьезный спад.

При переходе из фонда, инвестирующего главным образом в акции, в более консервативный фонд, инвестирующий преимущественно в облигации или в денежные средства, следует иметь в виду, что фонд, который больше инвестирует в облигации, хотя сейчас и упал меньше, имеет значительно более низкий потенциал роста.

Очень трудно, а в некоторых случаях даже невозможно, компенсировать потери, которые возникают в результате такого обмена, потому что таким образом вы принимаете уже возникший минус, но теряете и возможный рост в будущем.

Инвестируете ли вы в фонд, соответствующий вашему возрасту?

У большинства из нас еще остается много времени до выхода на пенсию, и рынки смогут снова подняться. Цены на акции растут больше в долгосрочной перспективе. Однако перед самым выходом на пенсию текущее состояние рынков становится гораздо более важным, поскольку значительная сумма была собрана и должна быть сохранена.

Вот почему мы еще раз подчеркиваем, что крайне важно быть в фонде, который соответствует вашему возрасту. Чем больше лет остается до выхода на пенсию, тем смелее можно копить в фонде, инвестирующем в акции. Однако по мере приближения пенсионного возраста целесообразно постепенно сокращать долю акций.

А теперь – ответ на вопрос: что в условиях пандемии нужно сделать с вашей пенсионной ступенью? Ответ прост – убедитесь, что вы копите в фонде, который соответствует вашему возрасту, и если это так, не беспокойтесь. Это верное практическое правило и в более спокойные времена – рынки растут и падают, но при наличии соответствующего возрасту фонда вам не нужно беспокоиться о резких падениях или потерянных доходах.