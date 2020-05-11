Фото ⟩ Эстонские энтузиасты строят электрокопию легендарного Porsche

"Cделал то, что заказали», - объяснил Маргус Трейал, который уже три года делает копии ретро-машин в деревне Соолятте под Краби. На данный момент им сделано почти 30 кузовов в стиле 1950-х годов для бензинового варианта 356 Speedster Replica.

Теперь же разработано специальное решение для электромобиля: в кузове можно установить автомобильный аккумулятор, на котором машина способна проехать 230 километров без подзарядки.

Электрическая копия Speedster Номинальная мощность двигателя: 20 кВт / 27 л.с. Максимальная мощность: 86 кВт / 115 л.с. Ускорение: 6-7 с / 100 км Вес без нагрузки: 650 кг

"От Таллинна до Тарту доедет, до Краби - нет», - сказал Кудрес Ляэтс, один из деловых партнеров Мерило.

«Автомобиль имеет современную зарядку Type2. По сути, нужно сделать небольшой перерыв на обед, а затем можно доехать и до Краби», - добавил Мерило, который сказал, что электрическая копия Speedster будет немного мощнее, чем ее прототип, двухлитровый Porsche 356 C 1964 года.

«Я занимаюсь производством электромобилей с 2005 года; когда Трейал спросил, можно ли сделать Speedster электрическим, я подумал, почему нет, - сказал Мерило.

В отличие от кузовов бензиновых автомобилей, задняя часть электрической копии Speedster на 15 сантиметров выше. Это нужно для того, чтобы поместился аккумулятор.

«Автомобиль должен получиться лучше оригинала - распределение веса будет лучше, - отметил Мерило. - Это дает лучшую управляемость и комфорт».

В Таллинне под руководством Мерило началась установка необходимых компонентов электромобиля. «Думаю, что к Иванову дню уже сможет ездить», - выразил надежду он.

Откуда возьмутся другие части машины? «Самые дорогие компоненты поставляются из Южной Кореи, батареи, - сказал Мерило. - Некоторые компоненты, такие как двигатель, из Китая, электронные компоненты из Германии, дверные ручки из Америки и так далее».

По словам автомобилестроителей, строительство электрического Speedster обойдется примерно в 40 тысяч евро.

Йоозеп Соорск, Меэлис Мерило, Кудрес Ляэтс, Маргус Трейал и Гуидо Пеэтс ФОТО: Ülle Harju

В авторегистр он будет внесен как Volkswagen 1200, или "жук", так как с 1964 года использовалась база Volkswagen 1200.

«Это первая модель, в которой мы опробуем все решения, в планах -немного увеличить производство», - раскрыл свои мечты Мерило.

«Это кабриолет, то есть версия без крыши, - добавил Ляэтс. - Но у Маргуса есть и крыша. Вероятно, у следующей машины будет хардтоп».

Ляэтс сказал, что они сосредоточены не только на точной модели Speedsteri, но также и готовы перестраивать и другие автомобили. «Но какая-то историческая ценность у машины должна быть: если кто-то приедет на обычной машине десятилетней давности и скажет, слушай, закинь туда электрический двигатель, мы не будем этого делать», - добавил Йоозеп Соорск, третий человек в группе.

Кузов Speedster Replica загружают в фургон ФОТО: Ülle Harju

Мерило объяснил, зачем они делают именно старые машины, тем, что у многих людей возникает ностальгическое желание иметь красивый классический автомобиль. «Старая машина действительно очень красивая вещь с шикарными формами, но если взять двигатель и ходовую часть машин 1950-х-1960-х годов, то большая часть людей больше не хочет водить столь шумные машины. А на машинах 1920-1930-х годов люди даже не умеют ездить. Электрификация дала бы этим автомобилям новую жизнь», - сказал он.

Почему изготовление копий любимых автомобилей так популярно?

По мнению Трейала, причиной является разница в цене между оригиналом и копией в 10-20 раз. «Один только счет за жестяные работы выписывают на сумму около 150 000 евро», - заявил он.

Маргус Трейал за рулем Speedster ФОТО: Ülle Harju

Трейал сказал, что его следующее желание - восстановить кузов настоящего Porsche 356 B. Он уже купил его: правда, он состоит из трех частей и относительно гнилой. «Прямо сейчас это похоже просто на кучу железа», - сказал он.