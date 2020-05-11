Фото ⟩ Эстонские энтузиасты строят электрокопию легендарного Porsche

В автомобильной мастерской, расположенной между лесами Выруского уезда, на прошлой неделе был изготовлен кузов редкого ретроавтомобиля: первую электрическую копию Porsche 356 Speedster в Эстонии построит в Таллинне компания Vonk Technologies OÜ под руководством энтузиаста электромобилей Меэлиса Мерило, пишет Postimees.
"Cделал то, что заказали», - объяснил Маргус Трейал, который уже три года делает копии ретро-машин в деревне Соолятте под Краби. На данный момент им сделано почти 30 кузовов в стиле 1950-х годов для бензинового варианта 356 Speedster Replica.
Теперь же разработано специальное решение для электромобиля: в кузове можно установить автомобильный аккумулятор, на котором машина способна проехать 230 километров без подзарядки.
Электрическая копия Speedster
Номинальная мощность двигателя: 20 кВт / 27 л.с.
Максимальная мощность: 86 кВт / 115 л.с.
Ускорение: 6-7 с / 100 км
Вес без нагрузки: 650 кг
"От Таллинна до Тарту доедет, до Краби - нет», - сказал Кудрес Ляэтс, один из деловых партнеров Мерило.
«Автомобиль имеет современную зарядку Type2. По сути, нужно сделать небольшой перерыв на обед, а затем можно доехать и до Краби», - добавил Мерило, который сказал, что электрическая копия Speedster будет немного мощнее, чем ее прототип, двухлитровый Porsche 356 C 1964 года.
«Я занимаюсь производством электромобилей с 2005 года; когда Трейал спросил, можно ли сделать Speedster электрическим, я подумал, почему нет, - сказал Мерило.
В отличие от кузовов бензиновых автомобилей, задняя часть электрической копии Speedster на 15 сантиметров выше. Это нужно для того, чтобы поместился аккумулятор.
«Автомобиль должен получиться лучше оригинала - распределение веса будет лучше, - отметил Мерило. - Это дает лучшую управляемость и комфорт».
В Таллинне под руководством Мерило началась установка необходимых компонентов электромобиля. «Думаю, что к Иванову дню уже сможет ездить», - выразил надежду он.
Откуда возьмутся другие части машины? «Самые дорогие компоненты поставляются из Южной Кореи, батареи, - сказал Мерило. - Некоторые компоненты, такие как двигатель, из Китая, электронные компоненты из Германии, дверные ручки из Америки и так далее».
По словам автомобилестроителей, строительство электрического Speedster обойдется примерно в 40 тысяч евро.
В авторегистр он будет внесен как Volkswagen 1200, или "жук", так как с 1964 года использовалась база Volkswagen 1200.
«Это первая модель, в которой мы опробуем все решения, в планах -немного увеличить производство», - раскрыл свои мечты Мерило.
«Это кабриолет, то есть версия без крыши, - добавил Ляэтс. - Но у Маргуса есть и крыша. Вероятно, у следующей машины будет хардтоп».
Ляэтс сказал, что они сосредоточены не только на точной модели Speedsteri, но также и готовы перестраивать и другие автомобили. «Но какая-то историческая ценность у машины должна быть: если кто-то приедет на обычной машине десятилетней давности и скажет, слушай, закинь туда электрический двигатель, мы не будем этого делать», - добавил Йоозеп Соорск, третий человек в группе.
Мерило объяснил, зачем они делают именно старые машины, тем, что у многих людей возникает ностальгическое желание иметь красивый классический автомобиль. «Старая машина действительно очень красивая вещь с шикарными формами, но если взять двигатель и ходовую часть машин 1950-х-1960-х годов, то большая часть людей больше не хочет водить столь шумные машины. А на машинах 1920-1930-х годов люди даже не умеют ездить. Электрификация дала бы этим автомобилям новую жизнь», - сказал он.
Почему изготовление копий любимых автомобилей так популярно?
По мнению Трейала, причиной является разница в цене между оригиналом и копией в 10-20 раз. «Один только счет за жестяные работы выписывают на сумму около 150 000 евро», - заявил он.
Трейал сказал, что его следующее желание - восстановить кузов настоящего Porsche 356 B. Он уже купил его: правда, он состоит из трех частей и относительно гнилой. «Прямо сейчас это похоже просто на кучу железа», - сказал он.
"Очень многое нужно будет сделать вручную. Мы уже отсканировали оригинальный хвост в 3D, сделали модель. Попробуем разобрать модель по частям».