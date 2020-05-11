Пожилой пациент дома призрения ночью вышел на границу с Россией

Как сообщила Лыунаская префектура, в первые часы после полуночи пограничники с помощью видеокамер наблюдения обнаружили идущего по патрульной тропе человека. Прибывшие на место пограничники выяснили, что в приграничной полосе оказался пожилой пациент местного дома призрения. В ночь на понедельник он самовольно вышел на улицу, в темноте заблудился и вышел на границу.