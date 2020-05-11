Пн, 11.05.2020
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  • Пожилой пациент дома призрения ночью вышел на границу с Россией

Пожилой пациент дома призрения ночью вышел на границу с Россией

Пограничный столб. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В ночь на понедельник в Сетумаа в Юго-Восточной Эстонии пациент дома призрения самовольно покинул учреждение и оказался на контрольной линии, разделяющей Эстонию и Россию. Заблудившегося мужчину обнаружили пограничники.

Как сообщила Лыунаская префектура, в первые часы после полуночи пограничники с помощью видеокамер наблюдения обнаружили идущего по патрульной тропе человека. Прибывшие на место пограничники выяснили, что в приграничной полосе оказался пожилой пациент местного дома призрения. В ночь на понедельник он самовольно вышел на улицу, в темноте заблудился и вышел на границу.

Пожилого мужчину на пограничном автомобиле доставили к месту его временного проживания.

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