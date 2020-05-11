Tele2 возобновляет работу своих представительств

«Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране. Похоже, эпидемия пошла на спад, и мы можем постепенно возвращаться к нормальной жизни. Учитывая все обстоятельства, мы приняли решение открыть на этой неделе все свои представительства. Разумеется, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности», – сообщил директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв.

По словам руководителя Tele2, оператор предпринимает все меры для защиты здоровья своих работников и клиентов: «Мы по-прежнему соблюдаем все рекомендованные меры предосторожности, в том числе установили в представительствах специальные защитные экраны, обеспечили обслуживающий персонал защитными масками и перчатками, а также запаслись необходимыми дезинфицирующими средствами».

В представительствах действует правило: в торговом зале могут одновременно находиться не более двух работников и не более одного посетителя. «Мы призываем клиентов выполнять это требование – это делается для нашего общего блага и безопасности. Мы все хотим быстрее вернуться к нормальной жизни, но нужно помнить об осторожности и считаться с окружающими, чтобы избежать второй волны эпидемии», – призвал Уусъярв.