С момента объявления чрезвычайного положения работу потеряли 13 027 человек

Касса страхования от безработицы представила новые статистические данные по безработице. В начале месяца количество безработных увеличивалось быстрее, чем две недели назад. Черту в 50 000 безработных мы пока не преступили.
По состоянию на 10 мая на учете Кассы страхования от безработицы в качестве безработных находились 49 741 человек. Уровень безработицы составил 7,7 процента. За неделю количество безработных увеличилось на два процента.
На прошлой неделе зарегистрировались 2052 новых безработных. Поскольку в большей степени трудовые отношения заканчиваются по соглашению сторон, в начале месяца регистрация безработных как правило увеличивается. 39 процентов вставших на учет на прошлой неделе работников были сокращены.
Самой высокой безработица сейчас является в Ида-Вирумаа (13,1 процента), а самой маленькой на Хийумаа (4,7 процента). С момента объявления чрезвычайного положения безработица выросла во всех уездах.
С момента объявления чрезвычайного положения (13.03.2020) численность зарегистрированных безработных увеличилась на 13 027 человек, то есть почти на 35 процентов.
На прошлой неделе извещение о коллективных сокращениях подали 15 учреждений, которые по предварительной информации собираются сократить 554 работника. Тон задали учреждения по размещению, большая часть извещений поступила от гостиниц одной группы.
По состоянию на утро 11 мая, компенсацию зарплаты была назначена 104 931 работнику из 12 978 учреждений. 85 622 работникам компенсировали зарплату за один месяц, а 19 309 работникам – за два месяца – это является и максимальным периодом, о котором работодатель может ходатайствовать. Общая сумма компенсаций составила 114 208 697 евро.