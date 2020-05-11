С момента объявления чрезвычайного положения работу потеряли 13 027 человек

По состоянию на 10 мая на учете Кассы страхования от безработицы в качестве безработных находились 49 741 человек. Уровень безработицы составил 7,7 процента. За неделю количество безработных увеличилось на два процента.

На прошлой неделе зарегистрировались 2052 новых безработных. Поскольку в большей степени трудовые отношения заканчиваются по соглашению сторон, в начале месяца регистрация безработных как правило увеличивается. 39 процентов вставших на учет на прошлой неделе работников были сокращены.

Самой высокой безработица сейчас является в Ида-Вирумаа (13,1 процента), а самой маленькой на Хийумаа (4,7 процента). С момента объявления чрезвычайного положения безработица выросла во всех уездах.

С момента объявления чрезвычайного положения (13.03.2020) численность зарегистрированных безработных увеличилась на 13 027 человек, то есть почти на 35 процентов.

На прошлой неделе извещение о коллективных сокращениях подали 15 учреждений, которые по предварительной информации собираются сократить 554 работника. Тон задали учреждения по размещению, большая часть извещений поступила от гостиниц одной группы.