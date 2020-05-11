Обвиняющийся в избиении жены экс-министр отказался от государственной компенсации

С конца мая прошлого года в административном суде обсуждается вопрос о том, должно ли правительство выплатить компенсацию министру Марти Куузику после отставки или нет.

Подавший в отставку с должности министра внешней торговли и инфотехнологий из-за обвинений в семейном насилии Марти Куузик и представитель правительства пришли к соглашению в трудовом споре и в понедельник представили суду на утверждение компромиссное соглашение, в рамках которого Куузик отказывается от требований компенсации.

«Я решил не продолжать спор, поскольку для меня в данной истории существует серьезный конфликт интересов — с одной стороны, я добросовестно поверил данному мне слову, которое, как позже выяснилось, не сдержали, и поэтому потребовал компенсации, с другой стороны, для меня еще важнее то, что я болею за нынешнее правительство и не хочу создавать ситуацию, в которой одному министру пришлось бы на суде выступать против другого», - отметил Куузик.

«Я до сих пор считаю, что не выдвигал в связи с компенсацией никаких неоправданных эгоистических требований. Я всего лишь хотел, чтобы обещание, данное, когда потребовали моего ухода из правительства, сдержали на самом деле. В то же время, я по-прежнему крайне уважаю премьер-министра и все правительства — эти люди работают под очень серьезным напряжением на благо всего общества и я надеюсь, что это правительство удержится, добьется успеха и будет успешно сотрудничать», - сказал Куузик.

В феврале этого года Таллиннский административный суд предоставил Куузику и правительству возможность продолжить переговоры по компромиссу.

Куузик был недоволен письмом, направленным президенту премьер-министром Юри Ратасом 30 апреля прошлого года, в котором, как он считает, причина отставки сформулирована неверно. Куузик счел, что ошибочное положение в этом письме можно исправить, и попросил выплатить ему компенсацию за шесть месяцев, то есть 31 458,36 евро.

30 апреля прошлого года Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра по делам внешней торговли и ИТ. В своем заявлении Куузик сообщил, что в интересах сохранения в правительстве спокойной работы, очистки своего престижа и защиты интересов своей семьи он подает в отставку с поста министра.

«Я подал председателю партии EKRE Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. Я по-прежнему заявляю, что предъявляемые мне обвинения — это клевета, я не применяю насилие», - сообщил тогда Куузик.

«Я отказываюсь от поста министра не потому, что я согласен с обвинениями против меня, а напротив, потому, что хочу сосредоточиться на своей защите в рамках уголовного дела и на восстановлении своего честного имени», - подчеркнул тогда Куузик.

Премьер-министр Юри Ратас ранее подтвердил, что находившийся один день в должности министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик не имеет права на компенсацию.

«Отвечает действительности, что права на компенсацию нет — это вытекает из закона о правительстве республики, если министр уходит в отставку по собственному желанию»,- пояснил Ратас, по словам которого он присутствовал на совещании, где Куузик сказал, что решил уйти в отставку, и на той встрече никто ему никакой компенсации не обещал. «В то же время Эстония — демократическое государство, и люди имеют право предъявлять требования, а если требования не исполняются, люди имеют право подавать в суд»,- сказал Ратас.

Он добавил, что сам он ни в коем случае не стал бы требовать от государства компенсаций, пробыв в должности всего один день.

После назначения Куузика министром в прессе высказывались подозрения о том, что он применял насилии в отношении жены, и в результате полиция начала уголовное расследование. В то же время следствие представило ему и обвинению в физическом насилии, и Вируский уездный суд рассмотрит это на закрытом заседании.