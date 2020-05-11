Из-за кризиса новых предприятий создается меньше, число фирм-банкротов пока не выросло

Влияние кризиса на бизнес-данные Krediidiinfo было заметно начиная с последней недели апреля. Регистрация предприятий с нарушением сроков оплаты растет, а закрытие старых нарушений сроков оплаты уменьшается. «До прошлой недели цифры были достаточно маленькими и скучными», - говорит директор по развитию предприятия Creditinfo Eesti Яанус Леэметс, добавляя, что самое крупно изменение — снижение числа новых предприятиях, в апреле было зарегистрировано на четверть предприятий меньше, чем обычно.

Также, по словам Леэметса, показатели числа банкротств, ликвидации и санации предприятий расти не начали, а значительных изменений в краткосрочном платежном поведении компаний нет.

Леэметс предсказывает, что влияние кризиса будет более ясно видно в ближайшие месяцы. Одним из главных индикаторов он считает большое число ходатайствующих на компенсации заработной платы. Всего пособие было назначено шести тысячам предприятий для более 37 тысяч работников на общую сумму в почти 25 млн евро. Более всего среди ходатайствующих было предприятий, предлагающих услуги по размещению и питанию, - 935 предприятий и 9043 работника, далее следуют отрасли торговли и обрабатывающей промышленности.