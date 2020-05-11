Прибывших из Финляндии жителей Эстонии поначалу будут тестировать на паромах

По словам Вольмера, любое открытие границ ведет к повышению опасности и нужно ориентироваться на то, чтобы как можно эффективнее минимизировать риски. «Чтобы то, что мы получаем благодаря свободному передвижению, перевешивало потенциальные риски вируса, - сказал Вольмер. - Ведь никто из нас не хочет, чтобы вирус вновь ввезли в страну, поэтому все решения нужно принимать осторожно».

По словам Вольмера, на данный момент принято два четких решения. С 15 мая передвижение между Балтийскими странами будет полностью свободным, на границе Эстонии с Латвией пограничного контроля не будет и ни в одной из Балтийских стран не будет вводиться карантин. «Тем не менее, мы не советуем немедленно приниматься массово путешествовать», - сказал Вольмер.

Второе решение касается Финляндии — эстонское правительство решило, что все прибывающие из Финляндии для работы лица смогут въезжать в Эстонию на тех же основаниях, на каких финское государство разрешает въезд в обратном направлении. «Это значит, что находившиеся в Финляндии эстоноземельцы могут вернуться домой и похоже, что очень много тех, кто ждал этой возможности. С 14 мая у них эта возможность появиться», - сказал Вольмер.

Людей будут тестировать на паромах в течение первых дней, чтобы выяснить, насколько велико может быть количество зараженных среди прибывающих из Финляндии в Эстонию. «Мы должны минимизировать все риски и мы надеемся, что проблем не будет и передвижение людей в такой форме сможет продолжиться», - сказал Вольмер.

В том, что касается остальных стран, МИД продолжает работу. «Мы ищем подходящие контакты, мы общаемся с различными странами. Надеемся, что сможем и в отношениях с другими странами постепенно смягчить ограничения», - пояснил Вольмер.