Ученые: в этом году коллективного иммунитета против COVID-19 не ждите!

Они также предупреждают, что идеи «коронавирусных вечеринок» ради иммунитета в случае с COVID-19 смертельно опасны. Об этом сообщил портал "Доктор Питер".

По словам ученых, все заявления о том, что коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции уже скоро может замедлить распространение болезни, ошибочны и могут привести к катастрофе в системе здравоохранения.

Эпидемиологи Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса в Блумберге (США) считают, что достигнуть коллективного иммунитета в этом году без вакцины не удастся. Такой вывод они сделали на основе статистики по инфицированию SARS-CoV-2 в разных странах, где доля инфицированных не превышала 2-4% населения. В то время как для выработки коллективного иммунитета защита от инфекции - после перенесенного заболевания или вакцинации - должна быть как минимум у 70% населения.

«Без вакцины более 200 миллионов американцев должны были бы заразиться, прежде чем мы достигнем этого порога», - говорят ученые. По их словам, даже при нынешних темпах пандемии в США - более 25 тысяч подтвержденных случаев в день, коллективный иммунитет может появиться в стране не раньше следующего года, а к тому времени могут погибнуть более полумиллиона американцев.

Также американские эпидемиологи предупреждают об опасности идей о «контролируемом добровольном заражении», наподобие известных в 80-х годах «ветрянка-пати». COVID-19 в 100 раз более смертелен, чем ветряная оспа, говорят эксперты.