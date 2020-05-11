Пн, 11.05.2020
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  • Наблюдение за процессом может быть опасным: в Эстонии из реки вытащат затонувшее судно

Наблюдение за процессом может быть опасным: в Эстонии из реки вытащат затонувшее судно

Река Пярну.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Во вторник утром в Пярну на отрезке тропы Яансони вблизи луга Нийду начнется вытягивание из реки затонувшего когда-то судна, наблюдение за процессом может быть опасным.

Длина затонувшего металлического судна около 20 метров, а ширина — 10 метров, оно представляет опасность для передвижения по реке. Его вытянут на берег с помощью тяжелой техники. Организаторы работы не могут заранее прогнозировать, сколько дней займет этот процесс.

Горуправа просит в ближайшие дни избегать этого участка реки. Хотя зона проведения работ будет огорожена, нельзя быть полностью уверенными в том, что трос не лопнет и не отлетит в сторону наблюдателей.

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