Наблюдение за процессом может быть опасным: в Эстонии из реки вытащат затонувшее судно

Длина затонувшего металлического судна около 20 метров, а ширина — 10 метров, оно представляет опасность для передвижения по реке. Его вытянут на берег с помощью тяжелой техники. Организаторы работы не могут заранее прогнозировать, сколько дней займет этот процесс.

Горуправа просит в ближайшие дни избегать этого участка реки. Хотя зона проведения работ будет огорожена, нельзя быть полностью уверенными в том, что трос не лопнет и не отлетит в сторону наблюдателей.