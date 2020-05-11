Пн, 11.05.2020
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Saaremaa Spa Tours намеревается сократить 114 рабочих мест

Пустой спа. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mailiis Ollino

На прошлой неделе первичное извещение о предстоящем коллективном сокращении направило Кассе по безработице зарегистрированное на острове Сааремаа предприятие OÜ Spa Tours, которое является оператором целого ряда центров и СПА - Tallinna Viimsi Spa, Kuressaare Grand Rose, аквапарка Atlantic H2O и отелей Meresuu в курортном городе Нарва-Йыэсуу; в планах сокращение в общей сложности 114 рабочих мест.

На прошлой неделе, по данным Кассы безработицы, извещения о коллективных сокращениях представили 15 учреждений, которые, по предварительной информации могут сократить 554 работников.

Среди них и семь гостиниц, входящих в группу Hestia Hotel Group, в которых, по сообщению предприятия, запланировано сократить боле 190 работников.

Также на прошлой неделе подали первоначальное извещение о коллективных сокращениях подала фирма OÜ Tresmark, оперирующая ресторанами Nomad, Pizzanaut, Chicago1933 и Scotland Yard. В них, по первоначальным планам, будут сокращены 79 работников.

По состоянию на 11 мая, с начала чрезвычайного положения в Эстонии первоначальные извещения о коллективных сокращениях представили 97 учреждений, в общей сложности планирующие сократить 2509 рабочих мест.

Окончательные сообщения о сокращениях, по завершении периода переговоров, с момента начала ЧП подали 53 учреждения, окончательно сократившие 1063 рабочих места. Крупные гостиницы до окончательной фазы сокращений пока не дошли, отметил представитель Кассы по безработице.

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