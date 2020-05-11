Saaremaa Spa Tours намеревается сократить 114 рабочих мест

На прошлой неделе, по данным Кассы безработицы, извещения о коллективных сокращениях представили 15 учреждений, которые, по предварительной информации могут сократить 554 работников.

Среди них и семь гостиниц, входящих в группу Hestia Hotel Group, в которых, по сообщению предприятия, запланировано сократить боле 190 работников.

Также на прошлой неделе подали первоначальное извещение о коллективных сокращениях подала фирма OÜ Tresmark, оперирующая ресторанами Nomad, Pizzanaut, Chicago1933 и Scotland Yard. В них, по первоначальным планам, будут сокращены 79 работников.

По состоянию на 11 мая, с начала чрезвычайного положения в Эстонии первоначальные извещения о коллективных сокращениях представили 97 учреждений, в общей сложности планирующие сократить 2509 рабочих мест.