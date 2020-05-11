На сайте "Бессмертного полка" разместили фото рейхсфюрера Гиммлера, записав его в герои войны

Фото появилось в профиле с именем полковника СССР Василия Михайловича Алексеева, сообщает издание "Подъем". На данный момент такой страницы с портретом Гиммлера на сайте движения уже нет, она была удалена. Но координатор движения "Бессмертный полк" в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков подтвердил эту информацию РИА "Новости".

"Мы с правоохранительными органами разберемся, кто это сделал. Наверняка психически нездоровый человек", - сказал Кудряков, добавив, что в Ростове-на-Дону нацисты уничтожили большую часть мирного населения.

Сотрудники полиции Ростовской области уже начали проверку по данному факту. "Поступило сообщение о произошедшем. В настоящее время проводится проверка. В случае, если факт подтвердится, то виновные будут привлечены к ответственности", - сообщили "КП-Ростов" в ГУ МВД РФ по региону.

Аналогичная проверка была проведена прокуратурой и в отношении руководства челябинского торгово-развлекательного комплекса "Космос", которое присоединилось к акции "Бессмертный полк" и в рамках проекта "Имена Героев" к 75-й годовщине Победы разместило на своей странице во "ВКонтакте" снимок Адольфа Гитлера. Фото лидера Третьего рейха без усов сопровождало "героическую историю" некоего Владимира Владимировича Сумина, который погиб в ходе штурма Берлина в 1945 году.

В администрации ТРК заявили, что фюрера без характерных усов не узнали SMM-специалисты. За это их лишили премии. Руководство комплекса принесло многочисленные извинения. Но скандала избежать не удалось. Прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

"Должностное лицо ТРК привлечено к дисциплинарной ответственности. В ходе проверки будет дана оценка действиям лица, предоставившего указанную информацию для участия в проекте", - цитирует URA.ru сообщение пресс-службы прокуратуры Челябинской области.