В центре культуры «Линдакиви» пройдет День донора

«Донорская кровь нужна и во время чрезвычайного положения, поэтому призываем ласнамяэсцев пожертвовать свою кровь нуждающимся. Перед приходом нужно зарегистрироваться в системе бронирования – это поможет приготовиться к приходу донора и исключить прибытия большого количества доноров в одно время и близкого контакта между людьми», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, который и сам намерен в четверг сдать кровь.

«Для сдачи крови мы ждем только здоровых доноров, у которых нет никаких признаков болезни, - подчеркнула руководитель Центра крови Региональной больницы Аве Леллеп. – Советуем отложить сдачу крови тем, кто чувствует себя нестабильно, или сомневается в состоянии своего здоровья».

«На процедуру советуем не надевать маски, поскольку врач должен убедиться, выглядит ли донор визуально здоровым, а медсестра во время сдачи крови должна следить за состоянием донора, чтобы ему не стало плохо», - добавила Леллеп.

Во избежание угрозы заболевания и возникновения вспышки, персонал Центра крови будет следить за исполнением всех инструкций для медицинских работников и применять меры борьбы и предотвращения распространения вирусного заболевания. Во время прохождения медицинского осмотра и самой процедуры, медсестра и врач будут одеты в маски или визиры, а также дезинфицировать все рабочие инструменты, которые соприкасались с донором, и поверхности после каждого донора. И для доноров будут доступны дезинфицирующие гели для рук.

Донором может стать совершеннолетний человек моложе 60 лет, который здоров, отдохнул и поел. Его вес не должен быть меньше 50 килограммов. У него должно быть гражданство Эстонии, или он должен жить на основании вида на жительства в Эстонии не меньше последних трех месяцев.

Поскольку больницы восстанавливают свой обычный ритм работы, потребность в донорской крови возрастает. Но Центр крови находится в ситуации, при которой общество еще живет и работает в условиях чрезвычайного положения, а потому организовать дни доноров можно не везде.