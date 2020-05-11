Пн, 11.05.2020
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  • В Харьюмаа на автобусной остановке школы загорелся легковой автомобиль

Галерея ⟩ В Харьюмаа на автобусной остановке школы загорелся легковой автомобиль

В волости Раазику, Харьюмаа, сегодня утром на автобусной остановке школы Арукюла загорелся легковой автомобиль, который потушили спасатели, пишет Postimees.

Пламя выбивалось из под капоты автомобиля в 7:50. Проезжающие мимо пришло на помощь попавшему в беду водителю и попытались потушить огонь с помощью огнетушителя, но безрезультатно.

К 7:57 на место происшествия приехал спасатель-доброволец из Арукюла, который сразу стал тушить возгорание. В 8:01 на место прибыли и спасатели из Ассаку. К этому времени пожар более-менее взяли под контроль.

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