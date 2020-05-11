Фото и видео ⟩ Новый виадук на Палдиском шоссе увеличит пропускную способность Балтийского вокзала

«Строительство виадука является первым этапом строительства дополнительной главной дороги между остановками Таллинна и Китсекюла. И виадук, и новая главная дорога значительно увеличат пропускную способность Балтийского вокзала в восточном и юго-западном направлениях и обеспечат гибкость для входящих и исходящих поездов на станции "Таллинн-Балтийский". Увеличенная пропускная способность и гибкость работы станции, в свою очередь, дают занимающейся пассажирскими перевозками компании возможность делать дополнительные отправления в каждом направлении и уплотнять график движения», - прокомментировал руководитель строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин.

Новый виадук будет построен рядом с существующим историческим виадуком, c максимальным сохранением его исторической ценности для защиты наследия. Визуально внешний вид подпорных стен будет сохранен; новый виадук учитывает вид c Палдиского шоссе на Старый город.

На втором этапе будет построено расширение насыпи, подпорных стенок, кабельных каналов и защитного ограждения. По мере дальнейшей работы планируется построить колею, контактную сеть и систему управления движением.

«Строительство дополнительной главной дороги планируется начать в 2021 году. После увеличения пропускной способности весь комплекс работ будет способствует непрерывности данного участка железной дороги и значительно повысит безопасность движения», - добавил Вяткин.