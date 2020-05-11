Фото и видео ⟩ Новый виадук на Палдиском шоссе увеличит пропускную способность Балтийского вокзала

Сегодня компания Eesti Raudtee объявила тендер на строительные работы, в соответствии с которым на Палдиском шоссе будет построен новый железнодорожный виадук через въезд на Балтийский вокзал. Предложения ожидаются до 22 июня.
«Строительство виадука является первым этапом строительства дополнительной главной дороги между остановками Таллинна и Китсекюла. И виадук, и новая главная дорога значительно увеличат пропускную способность Балтийского вокзала в восточном и юго-западном направлениях и обеспечат гибкость для входящих и исходящих поездов на станции "Таллинн-Балтийский". Увеличенная пропускная способность и гибкость работы станции, в свою очередь, дают занимающейся пассажирскими перевозками компании возможность делать дополнительные отправления в каждом направлении и уплотнять график движения», - прокомментировал руководитель строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин.
Новый виадук будет построен рядом с существующим историческим виадуком, c максимальным сохранением его исторической ценности для защиты наследия. Визуально внешний вид подпорных стен будет сохранен; новый виадук учитывает вид c Палдиского шоссе на Старый город.
На втором этапе будет построено расширение насыпи, подпорных стенок, кабельных каналов и защитного ограждения. По мере дальнейшей работы планируется построить колею, контактную сеть и систему управления движением.
«Строительство дополнительной главной дороги планируется начать в 2021 году. После увеличения пропускной способности весь комплекс работ будет способствует непрерывности данного участка железной дороги и значительно повысит безопасность движения», - добавил Вяткин.
После успешного проведения тендера строительные работы планируется начать в третьем квартале этого года, и работы продлятся до конца следующего года. Во время работ могут возникать кратковременные и долговременные перебои с движением, а также может быть нарушено движение автомобилей под виадуком. Об ограничениях будет объявлено дополнительно по мере выяснения деталей.