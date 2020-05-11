Доктор Варблане: проводить время двумя семьями сейчас вполне разумно

«Прогулки с семьей или друзьями на улице приветствуются. Если это люди, с которыми вы так или иначе контактировали во время ограничений, то идите вместе на улицу. Если вы знаете человека, то можете спросить, есть у кого-то симптомы заболевания или нет. Если здоровье в порядке, встретиться будет разумным», - сказал Варблане.

По его словам, неразумно увеличивать число участников встречи до представителей 4-5 домохозяйств, но две семьи – вполне нормально. Варблане убежден, что люди в состоянии думать и принимать правильные решения самостоятельно.

Варблане не советует людям просто так отправляться в торговые центры для развлечения, скорее, стоит проводить время на свежем воздухе.

«В торговый центр точно нет смысла идти большой компанией. Нет смысла идти просто посмотреть, полюбоваться. Если что-то надо купить - надо пойти и купить, вот и все», - сказал Варблане. Он подчеркнул, что на улице риск подхватить заразу значительно меньше, чем в помещении. «Если человек может провести какое-то мероприятие на улице, он мог бы выйти на улицу. Если же это надо делать в помещении, стоит предпочесть маленькие группы», - сказал он.

С празднованием дней рождения, по словам Варблане, сейчас необходимо быть осторожными, поскольку в Эстонии несколько вспышек заболевания коронавирусом началось именно с них.

«В нашем культурном пространстве есть традиция употреблять на дне рождения алкоголь. Когда его выпили уже много, дистанцию больше не держат, отсюда возникают проблемы. Особенно важно, чтобы больные люди не ходили на дни рождения. Если больного человека на дне рождения нет, не будет и очага распространения вируса», - пояснил он.

Варблане отметил, что если человек подозревает, что у него коронавирус, всегда можно сделать анализ, однако нет смысла делать этого, если нет симптомов.

«Например, не самая лучшая мысль, если фирма открывает двери и думает, не протестировать ли всех. Тестирование без симптомов – это неправильно. Это снижает бдительность, производит впечатление, что теперь все как будто защищены», - сказал Варблане. Фирмам, возобновляющим деятельность, Варблане советует подумать о том, все ли работники должны быть в конторе или можно частично работать из дома.

Если человек курит и не может без этого обойтись, по словам Варблане, он мог бы выходить во двор, а не делать это в курилке. «Курилки необходимо закрыть, их я точно не рекомендовал бы», - сказал он.