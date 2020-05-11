Известный шеф-повар: мы спасаем бизнес, в который больше не верим

«Мы хотели бы больше ясности, – прокомментировал Шмаков принятые Эстонией меры поддержки бизнеса. – Надо было просто взять и закрыть все рестораны без исключения, как это было сделано с торговыми центрами. Тогда мы смогли бы доказывать арендодателями, что в ситуации, когда всё закрыто, невозможно платить аренду», – отметил Шмаков.

Ресторатор рассказал, что из двух ресторанов в Таллинне, один ему пришлось полностью закрыть (новый гастропаб Love Mussels, распахнувший свои двери 5 марта), а второй – ресторан TarTar – после трехнедельного простоя срочно переориентировать на доставку.

«Поменяли меню, потому что узнали, что нынче самые популярные блюда – бургеры и суши. Мы стали их делать сами и продавать. Доставка – это как мертвому припарка. Хорошо зарабатывают на ней, по 20-25%, только развозчики, а мы работаем в минус. И делается это только для того, чтобы команда ходила на работу и не сошла с ума», – добавил Шмаков.

Шеф-повар отметил, что постарался сохранить всех членов своей команды. Им выплачивается зарплата по схеме 150 евро от работодателя и 70% из Кассы страхования от безработицы. Часть персонала также подрабатывает в Maxima и Selver на развозке товаров и сборе продуктовых корзин.

«Я не могу никому обещать вернуть прежнюю зарплату, потому что не знаю, что будет дальше», – не скрывает он.

Шмаков отметил, что кризис не пощадил ресторанный бизнес во всем мире. В московском пятизвездочном отеле «Метрополь», в котором он работает шеф-поваром сразу во всех ресторанах, ситуация – не менее сложная: «Из 56 поваров у меня остались только восемь. Остальные отправлены в очередной отпуск или отпуск за свой счет. Кто-то написал заявление об уходе. Из 360 номеров сейчас занято только три. Произошел коллапс, и непонятно, когда всё это закончится».