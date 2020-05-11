Почему почтовая служба США прекратила доставлять посылки в Эстонию, пока никто не знает

"Письма и посылки все еще пересылаются, но в намного меньших количествах, чем до кризиса. Необходимо также учитывать, что сроки международной доставки из-за воздействия COVID-19 и сокращенного воздушного сообщения сейчас также длиннее, чем обычно", - отметил Кайв.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что такое решение почтовой службы США ничем не обосновано.