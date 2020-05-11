Почему почтовая служба США прекратила доставлять посылки в Эстонию, пока никто не знает

Пока неизвестно, почему Эстония оказалась в списке стран, в отношении которых почтовой службой США установлен временный перерыв в доставке почтовых отправлений, сказал пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв ERR и добавил, что Omniva подала в USPS запрос на эту тему.
"Письма и посылки все еще пересылаются, но в намного меньших количествах, чем до кризиса. Необходимо также учитывать, что сроки международной доставки из-за воздействия COVID-19 и сокращенного воздушного сообщения сейчас также длиннее, чем обычно", - отметил Кайв.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что такое решение почтовой службы США ничем не обосновано.
"Я поручил нашим должностным лицам быстро расследовать обстоятельства, которые привели к этому решению, а затем четко и решительно оспорить это решение. Обеспечение различных связей очень необходимо и, помимо практической необходимости, оно также имеет психологическое значение", - отметил Рейнсалу.