До середины лета проехать по Европе на машине, скорее всего, не удастся

Страны Балтии договорились, что с 15 мая откроют границы друг для друга, однако об аналогичных договоренностях с другими странами речи пока не идет. По словам Вольмера, сейчас можно будет доехать до границы с Польшей, но там дорога заканчивается, поскольку Польша пока полностью закрыта. Границу еще не открывает и Германия, более того, если какая-то возможность передвижения откроется, то точно не на автомобилях. При этом можно заехать на территорию Турции, однако, как отметил представитель МИДа, вас тут же отправят в карантин, причем, в обозначенных самим государством местах: «14 дней придется провести практически в тюрьме».