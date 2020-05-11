Авиакомпания airBaltic откладывает возобновление полетов в странах Балтии

Об этом авиакомпания сообщает на своем сайте. Временно остановлены полеты из Латвии, Эстонии и Литвы.

Пресс-атташе компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас подтвердил BNS, что полет airBaltic в среду не состоится.

«Дальнейшие планы компания пока конкретно не раскрывает», - сказал он.

Первым об этом проинформировал новостной портал lrt.lt. Как сообщается, до 9 июня airBaltic не будет продавать билеты на рейсы из Риги, так как 7 мая правительство Латвии решило продлить карантин до 9 июня.

На среду также был запланирован первый полет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт. По словам Тадаса Василяускаса, компания подтвердила, что рейс состоится.