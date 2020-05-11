Пн, 11.05.2020
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Авиакомпания airBaltic откладывает возобновление полетов в странах Балтии

Самолет airBaltic.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Латвийская авиакомпания airBaltic, планировавшая в среду, 13 мая, возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, решила отложить эти планы до 17 мая.

Об этом авиакомпания сообщает на своем сайте. Временно остановлены полеты из Латвии, Эстонии и Литвы.

Пресс-атташе компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас подтвердил BNS, что полет airBaltic в среду не состоится.

«Дальнейшие планы компания пока конкретно не раскрывает», - сказал он.

Первым об этом проинформировал новостной портал lrt.lt. Как сообщается, до 9 июня airBaltic не будет продавать билеты на рейсы из Риги, так как 7 мая правительство Латвии решило продлить карантин до 9 июня.

На среду также был запланирован первый полет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт. По словам Тадаса Василяускаса, компания подтвердила, что рейс состоится.

Он также сказал, что другие авиакомпании пока не подтвердили информацию о запланированных полетах.

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