Авиакомпания airBaltic откладывает возобновление полетов в странах Балтии

Латвийская авиакомпания airBaltic, планировавшая в среду, 13 мая, возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, решила отложить эти планы до 17 мая.
Об этом авиакомпания сообщает на своем сайте. Временно остановлены полеты из Латвии, Эстонии и Литвы.
Пресс-атташе компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас подтвердил BNS, что полет airBaltic в среду не состоится.
«Дальнейшие планы компания пока конкретно не раскрывает», - сказал он.
Первым об этом проинформировал новостной портал lrt.lt. Как сообщается, до 9 июня airBaltic не будет продавать билеты на рейсы из Риги, так как 7 мая правительство Латвии решило продлить карантин до 9 июня.
На среду также был запланирован первый полет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт. По словам Тадаса Василяускаса, компания подтвердила, что рейс состоится.
Он также сказал, что другие авиакомпании пока не подтвердили информацию о запланированных полетах.