Волостной старейшина Пыльтсамаа подал в отставку. Почему?

Сегодня волостной старейшина Пыльтсамаа Маргус Мёльдри (Социал-демократическая партия) объявил, что 21 мая уйдет в отставку с должности по состоянию здоровья, пишет Tartu Postimees.
«К сожалению, в последнее время я не мог по состоянию здоровья полностью посвящать себя развитию волости Пыльтсамаа, - сказал Мёльдри. - Я проконсультировался с врачами и принял решение».
Волостной старейшина также обосновал свое решение желанием больше жить для своей семьи и четырех детей.
Мёльдри намерен и в дальнейшем вносить вклад в развитие Пыльтсамааской волости в волостном собрании.
Маргус Мёльдри является первым старейшиной волости Пыльтсамаа после административной реформы. Он был избран на эту должность в ноябре 2017 года на местных выборах. В то время Мёльдри, который входит в ряды Социал-демократической партии, набрал 497 голосов, что было лучшим результатом в волости Пыльтсамаа.