Волостной старейшина Пыльтсамаа подал в отставку. Почему?

«К сожалению, в последнее время я не мог по состоянию здоровья полностью посвящать себя развитию волости Пыльтсамаа, - сказал Мёльдри. - Я проконсультировался с врачами и принял решение».

Волостной старейшина также обосновал свое решение желанием больше жить для своей семьи и четырех детей.

Мёльдри намерен и в дальнейшем вносить вклад в развитие Пыльтсамааской волости в волостном собрании.