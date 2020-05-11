В Нарве ожили торговые центры и начинают оживать детские площадки

Магазины открылись, места развлечений - пока нет

В Astri Keskus, Fama Keskus и Narva Centrum с утра было, пожалуй, даже больше посетителей, чем бывало в это время суток до объявления карантина. Маски почти никто из покупателей не использовал, но использовали многие охранники и продавцы. В торговых центрах открылись практически все торговые точки и предприятия общепита.

По словам Ольги Воронковой, руководителя по маркетингу центров Astri и Fama, закрытыми остаются фитнес-клуб, детские игровые комнаты, планетарий, кинотеатр - места развлечений правительство пока открывать не разрешило.

Открывшиеся магазины работают по прежнему графику - с 10 до 20 часов. Но количество посетителей в них пока ограничивают.

“На наших территориях охрана следит за тем, чтобы соблюдалось правило “2+2”, а в магазинах - непосредственно сами работники смотрят, чтобы не было большого скопления людей”, - сказала Ольга Воронкова.

В офисно-торговом центре Kerese Keskus магазины также возобновили работу, хотя здесь сегодня не так многолюдно, как в более крупных центрах. Владелица одного из расположенных в центре магазинов одежды рассказала, что пока клиентов мало. Карантин, по ее словам, небольшие магазины пережили с трудом и, может быть, некоторым придется закрыться:

“Мы все сейчас висим на волоске, с учетом того, что есть уже люди, которые потеряли работу, и они уже не покупатели одежды - им не до этого сейчас. Правительство обещало помощь тем, кто остался без работы. Ну и нам что-то будет, возможно”.

При этом, женщина на помощь не особенно рассчитывает, и думает, что справляться с ситуацией придется своими силами.

Особенно нужны одежда и обувь

Посетители крупных торговых центров отправились сюда, в первую очередь, именно за одеждой и за обувью.

“Особенно не хватало магазинов одежды и обуви, - рассказал нарвитянин Дмитрий. - Продукты-то можно было купить, а вот с одеждой… В интернете ничего не померишь, а дети растут”.

Нарвитянка Ольга успела побывать в торговом центре в начале дня. “Ходила в магазин одежды, - сказала она. - Одежды и обуви не хватало больше всего. Интернет-магазины надоели уже, если честно. Я всегда ими пользуюсь, но хотелось именно прийти и потрогать”.

Нарвитянка Инна также назвала самыми востребованными сейчас магазины одежды и обуви, но особых проблем из-за их закрытия она не испытывала: “Я отдыхала на даче. Я лично особых проблем не заметила в это время. Интернет-магазинами пользовалась несколько раз - очень удобно”.

Интернет-магазины не сдаются

Примечательно, что именно в день открытия торговых центров Союз интернет-торговли Эстонии организовал масштабную акцию “Киберпонедельник”, в рамках которой 156 эстонских интернет-магазинов предложили большие скидки на свои товары.

Устроители акции отмечают, что хотят поддержать именно эстонские интернет-магазины. По словам руководителя инициировавшего “Киберпонедельник” Союза интернет-торговли Тыну Вяэта, поддержка местных торговцев этой весной актуальнее, чем когда-либо прежде.

Детская и спортивная площадки на ул. Линда в Нарве днем 11 мая еще были окружены забором, но проход в этом заборе уже был открыт. ФОТО: Николай Андреев

Детские площадки начали открывать

Городские власти Нарвы обещали также с 11 мая открыть детские площадки и тренажеры под открытым небом. К середине дня часть из них уже открылись, но часть еще были недоступны из-за металлических ограждений.

Директор Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва объяснила, что таких площадок в городе около 50. Доступ к ним открывают, но на то, чтобы снять все заборы может потребоваться два-три дня.

Как сообщила нарвская горуправа, с сегодняшнего дня спортивным школам разрешается организовывать спортивную деятельность на свежем воздухе, также следуя установленным правительством требованиям (в группе максимально 10 человек, соблюдается правило “2+2” и т.д.).