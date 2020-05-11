Владимир Свет: реальности, которую мы знали, больше нет

Политик отметил, что безработица в Ласнамяэ стремительно увеличивается. По состоянию на 26 апреля, всего в Таллинне было зарегистрировано 15 300 безработных (к 3 мая их уже было 16 169 – прим.ред.). Каждую неделю прирост составляет порядка 700 человек. Почти треть всех безработных столицы – жители Ласнамяэ. Самые быстрые темпы роста безработицы наблюдаются в группе 55+.

По оценке Света, в сложившейся экономической ситуации столице будет не избежать негативного бюджета. «Таллинн прорабатывает черный сценарий?» – прозвучал вопрос. «Скорее, это будет 50 оттенков серого – хуже, еще хуже и так далее», – пояснил он.

Политик рассказал, за чей счет можно было бы сократить бюджет: «Резать надо не инвестиции, а операционные расходы. Не исключено, что придется сокращать штат чиновников и уменьшить те статьи расходов, где мы не видим связи с перезапуском экономики, правопорядком и социальной сферой. Подчеркиваю, что мы не можем урезать бюджет в правоохранительной и социальной сферах».

Старейшина Ласнамяэ отметил, что с момента объявления чрезвычайной ситуации постоянно растет количество обращений в соцслужбу района: «Как ни странно, на первом месте – не пенсионеры и молодые семьи. А те, кто работал на минималке, по-черному».

По оценке Света, нынешний кризис напоминает 90-е годы именно тем, что после него, скорее всего, придется основательно пересмотреть трудовые отношения: «Государству нужно прийти к понимаю того, что в этих отношениях следует капитально переделать».