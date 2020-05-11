Таллиннский аэропорт: наша первая цель – восстановить полеты по десяти направлениям

Ни одна из авиакомпаний не объявила о закрытии ни одного из направлений, по которым она до кризиса летала из Таллинна, и перевозчики больше заинтересованы в том, чтобы как можно скорее снова начать полеты, сказал коммерческий руководитель Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, отметив, что основной задачей аэропорта является восстановление полетов по десяти направлениям.
Наиболее важными направлениями являются Хельсинки, Рига, Франкфурт, Стокгольм, Лондон, Варшава, Осло, Москва, Копенгаген и Берлин, передает Rus.ERR.
«Авиакомпании заинтересованы в открытии маршрутов, но решение остается за экспертами в области здравоохранения», - пояснил Пяргмяэ, отметив, что пока между странами существует 14-дневный карантин, нельзя говорить об удобных полетах.
Пяргмяэ добавил, что ни одна компания не объявила о закрытии направлений, по которым она летала до кризиса: «Ведется работа по постепенному восстановлению полетов».
При этом Пяргмяэ отметил, что воздушное сообщение между странами с лучшей эпидемиологической ситуацией может быть открыто в ближайшее время, например, с конца мая.