Таллиннский аэропорт: наша первая цель – восстановить полеты по десяти направлениям

Ни одна из авиакомпаний не объявила о закрытии ни одного из направлений, по которым она до кризиса летала из Таллинна, и перевозчики больше заинтересованы в том, чтобы как можно скорее снова начать полеты, сказал коммерческий руководитель Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, отметив, что основной задачей аэропорта является восстановление полетов по десяти направлениям.