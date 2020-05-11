Смягчение чрезвычайного положения - гигантский блеф

Иными словами, вместо строгого режима лагерь переводится, как сейчас модно говорить, в формат режима общего. И сравнение нынешней ситуации с лагерем – это не просто фигура речи ради красного словца. По факту мы находимся на осадном положении. А это и есть лагерный или бивачный режим. Даже если нас при этом не переселили из наших квартир и домов в палатки и шалаши. И если кому-то не хватает терпения или ответственности соблюдать условия особого положения, то, в принципе, это его личная проблема. И окружающим совсем не обязательно следовать за своим нетерпеливым сокамерником.

Чтобы подавить бунт

Но в том-то и беда, что нетерпеливыми в таких условиях становится большинство. Ну, не привыкли мы (а те, кто постарше, отвыкли) жить в условиях несвободы, под давлением не нами принятых, но нам навязанных правил, ограничивающих наши свободы. А поскольку государство, в котором мы сегодня живем, все-таки является в своей основе реально демократическим, то власти и вынуждены идти на уступки, так сказать, встречному, изнутри общества, давлению, чреватому в противном случае социальным взрывом.

«Чисто по понятиям» можно согласиться, что сидеть на карантине, когда прямых к тому показаний вроде бы не наблюдается, как-то влом (по фене звучит еще жестче, но не будем излишне педантичны в соблюдении лингвистических законов жанра).

Солнышко светит и греет всё сильнее, птички щебечут, травка зеленеет… А тут изволь сидеть взаперти, да еще и находить в этом какую-то прелесть в виде редкого шанса заняться на досуге самоусовершенствованием, как к тому призывают некоторые лидеры общественного мнения из рядов творческой и иной интеллигенции (да кто их таковыми назначал?!).

Самое же обидное, что никто тебя с карабином не караулит, кандалами к койке не приковывает, можешь в любой момент надеть штаны и - шасть за дверь, айда на прогулку! Но тебе же все мозги закапали призывами к твоей совести и социальной ответственности, как-то неудобно…

Но неудобно на потолке спать – одеяло спадает. И, в конце концов, начался-таки самовольный, он же ползучий, исход из самоизоляции (пардон на тавтологию!). На пленэрах, детских игровых и общих спортивных площадках, срывая ограждающие ленты, народное гулянье разрастается, и в такой ситуации лучшее, что может сделать власть, это «возглавить бунт», то есть официально разрешить то, что уже и без разрешения стало фактом.

Если при этом удастся еще и сохранить хотя бы такие необременительные, но важные элементы профилактики, как защитные маски, одноразовые перчатки, привычку пользоваться средствами гигиены и соблюдать принцип «2+2», то можно и вздохнуть с некоторым облегчением. Правда, скорее всего, ненадолго.

Императив обыкновенный, категорический