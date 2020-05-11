Смягчение чрезвычайного положения - гигантский блеф
Рискую открыть страшную государственную и даже межгосударственную тайну, но поскольку никто с меня подписку о неразглашении не брал, я так и сделаю. Вот эта тайна: объявленные в большинстве стран Европы с сего дня меры по постепенному смягчению условий чрезвычайного положения в связи с пандемией Covid-19 – это блеф, некий клапан, призванный сбросить давление в котле недовольства людских масс.
Иными словами, вместо строгого режима лагерь переводится, как сейчас модно говорить, в формат режима общего. И сравнение нынешней ситуации с лагерем – это не просто фигура речи ради красного словца. По факту мы находимся на осадном положении. А это и есть лагерный или бивачный режим. Даже если нас при этом не переселили из наших квартир и домов в палатки и шалаши. И если кому-то не хватает терпения или ответственности соблюдать условия особого положения, то, в принципе, это его личная проблема. И окружающим совсем не обязательно следовать за своим нетерпеливым сокамерником.
Чтобы подавить бунт
Но в том-то и беда, что нетерпеливыми в таких условиях становится большинство. Ну, не привыкли мы (а те, кто постарше, отвыкли) жить в условиях несвободы, под давлением не нами принятых, но нам навязанных правил, ограничивающих наши свободы. А поскольку государство, в котором мы сегодня живем, все-таки является в своей основе реально демократическим, то власти и вынуждены идти на уступки, так сказать, встречному, изнутри общества, давлению, чреватому в противном случае социальным взрывом.
«Чисто по понятиям» можно согласиться, что сидеть на карантине, когда прямых к тому показаний вроде бы не наблюдается, как-то влом (по фене звучит еще жестче, но не будем излишне педантичны в соблюдении лингвистических законов жанра).
Солнышко светит и греет всё сильнее, птички щебечут, травка зеленеет… А тут изволь сидеть взаперти, да еще и находить в этом какую-то прелесть в виде редкого шанса заняться на досуге самоусовершенствованием, как к тому призывают некоторые лидеры общественного мнения из рядов творческой и иной интеллигенции (да кто их таковыми назначал?!).
Самое же обидное, что никто тебя с карабином не караулит, кандалами к койке не приковывает, можешь в любой момент надеть штаны и - шасть за дверь, айда на прогулку! Но тебе же все мозги закапали призывами к твоей совести и социальной ответственности, как-то неудобно…
Но неудобно на потолке спать – одеяло спадает. И, в конце концов, начался-таки самовольный, он же ползучий, исход из самоизоляции (пардон на тавтологию!). На пленэрах, детских игровых и общих спортивных площадках, срывая ограждающие ленты, народное гулянье разрастается, и в такой ситуации лучшее, что может сделать власть, это «возглавить бунт», то есть официально разрешить то, что уже и без разрешения стало фактом.
Если при этом удастся еще и сохранить хотя бы такие необременительные, но важные элементы профилактики, как защитные маски, одноразовые перчатки, привычку пользоваться средствами гигиены и соблюдать принцип «2+2», то можно и вздохнуть с некоторым облегчением. Правда, скорее всего, ненадолго.
Императив обыкновенный, категорический
Потому что прогнозируемая вторая, а там, глядишь, и третья волны пандемии неизбежны, как морские приливы и отливы, как смена дня и ночи, фаз луны и времен года. Вопрос только в том, когда они нахлынут. Но тут бессильны как профессиональные эпидемиологи, так и гадалки, ясновидцы и прочие экстрасенсы. Одно ясно: чем скорее будут сняты все ограничения, тем веселее пойдет обмен вирусами, тем активнее станут люди передавать друг другу «эстафетную палочку Коха». Знаю, что нынешний возбудитель болезни носит другое наименование, но так красивше...
Сторонники послаблений утверждают, что если оставить в силе жесткий режим длительного отчуждения работников от производства, то потери для предприятий и целых отраслей экономики многократно превысят тот ущерб, который может нанести рост числа инфицированных и сколь угодно длительная утеря ими трудоспособности по причине заболевания коронавирусом.
Но, во-первых, кто это подсчитал? И даже если подсчитал, то где гарантия, что эти расчеты не подтасованы под желательный для «счетчика» ответ? А во-вторых, при этом как-то по умолчанию не фигурируют человеческие жертвы Covid-19. А они на порядок выше, чем количество смертей во время наиболее агрессивных пандемий недавнего прошлого – «азиатского», «свиного» и «птичьего» гриппа, «мексиканки» и атипичной пневмонии.
При этом, как правило, противники карантина ссылаются на опыт Швеции, которая вообще отказалась от каких-либо изоляционистских мер, и глядите – с экономикой у них всё в порядке, потери минимальные!
Но, уверяю вас, подводить итоги слишком рано. Еще совсем неизвестно, во что бесстрашным потомкам викингов обойдется их гордое презрение к ничтожному микроорганизму. В том числе и экономически. Особенно если учесть, что смертность от Covid-19 в Швеции сегодня в десять (!) раз выше, чем в соседней Финляндии.
Можно, конечно, как в настоящей войне, не жалеть живую силу ради спасения материальных ценностей. Люди так и так умирают, а бабы новых нарожают… Но тогда давайте узаконим насильственную эвтаназию стариков, неизлечимых больных и инвалидов, вообще всех этих неполноценных. Слабо? Зато как уменьшится нагрузка на социальную сферу – все эти пенсии, пособия и прочая блажь!
И почему-то мало у кого возникает желание воспользоваться опытом других государств, где давно уже нормой стало постоянное и добровольное пользование медицинскими масками и другими средствами профилактики. Хотя бы как паллиатив, если нет желания добровольно оставаться дома. Но как-то это для нас обременительно и некомфортно. Нету на то нашей ДОБРОЙ воли.
И в тысячный раз вспоминается едва ли не главная за всю историю цивилизации мудрость: не делай по отношению к другим того, чего ты не хотел бы, чтобы другие делали по отношению к тебе.
…Как-то не очень получилась у меня ода, то есть торжественное песнопение. Но, согласитесь, что-то одиозное в этой истории все-таки имеется…