Пациенты Курессаареской больницы выступили в защиту Эдварда Лаане

Совет пациентов Курессаареской больницы обратился в Департамент здоровья, органы власти Сааремаа и СМИ, чтобы поддержать заведующего лечебной частью больницы Эдварда Лаане, чьей отставки потребовали врачи того же медицинского учреждения, пишет Postimees.
Далее публикуем обращение в полном объеме:
«Обращение Совета пациентов Курессаареской больницы
Мы всерьез обеспокоены обвинительным письмом, направленным против заведующего лечебной частью Курессаареской больницы Эдварда Лаане, хотим его поддержать и описать происходящее со своей точки зрения.
Последние месяцы были очень сложными и тяжелыми для всех эстонцев, особенно для сааресцев, сообщение с материком для которых было отрезано. В трудной ситуации именно руководство местной больница решилось взять на себя ответственность за здоровье людей! Распространяющаяся доктором Эдвард Лаане и каналами больницы в социальных сетях информация, а также практическое обучение были крайне необходимы, они внушали чувство безопасности. Таковы отзывы наших людей, которых мы представляем. Большое спасибо всей команде Курессаареской больницы и их прибывшим с материка помощникам.
Доктор Эдвард Лаане два года проработал зав. лечебной частью Курессаареской больницы, и за это время привнес много нового в оказание врачебной помощи, которая сосредоточена на пациенте. Важной частью этого являются приглашенные по его инициативе врачи-специалисты, на прием к которым островитянам раньше приходилось ездить на материк. Например, медицинский генетик, доктор Кайрит Йоост, гастроэнтеролог Трийн Реммель, пульмонолог Эрве Сыыру, гематолог-специалист по заболеваниям крови Инес Вайде, ЛОР Оливер Вайде, продолжающий прием доктор Эрик Лухт. Происходил прием онкологов Ида-Таллиннской центральной больницы Кристийны Оямаа, Тийны Тууле и Керли Куусе. В сотрудничестве с Ида-Таллиннской центральной больницей расширены регулярные приемы ревматологов (врачи Кати Отса, Карин Лаас, Сандра Мейсалу, Тийна Велди, Маргус Пайл).
Важным шагом в сотрудничестве с Таллиннской высшей школой здравоохранения и Эстонским союзом медсестер в 2019 году стало открытие в помещениях больницы обучения медсестер на базе высшего прикладного образования. Студенты стали большой помощью больнице в кризисное время.
Вопросом начала оказания химиотерапии доктор Лаане в сотрудничестве с Сааремааским онкообъединением занимается с 2018 года, также начал проходить регулярный прием онкологов, подготовка оказания химиотерапии на месте идет полным ходом. Доктор Лаане всегда находил время для встреч с руководством объединения, а в сложных случаях помогал найти решение проблемы.
Курессаареская больница под руководством доктора Лаане была первой эстонской больницей, в которой создали Совет пациентов, целью которого является обращать внимание больницы на проблемные места и потребности пациентов. И целью всего было стало сделать связанные с пациентами процессы как можно больше сосредоточенными на самих пациентах. Идею предложил доктор Лаане как врач высшего уровня, имеющий богатый международный опыт и связи после поездки в Хельсинскую университетскую больницу.
Основой оказания качественных медицинских услуг является сосредоточенная на пациенте система здравоохранения, это подтвердила и член правления Больничной кассы Майви Парв. На данный момент мы уже год являемся членами совета и следим за всем, что важно в больнице с точки зрения пациента. Между нами постоянно происходят обсуждение и дискуссии.
Под руководством доктора Лаане в плане развития сосредоточенных на пациентах услуг сделано уже много, и этот процесс продолжается. Например:
- В феврале этого года в Курессареской больнице начала работать первая в Эстонии реабилитационная программа для пациентов с заболеваниями крови, которая предлагает лучшую сосредоточенную на пациенте лечебную практику в Эстонии.
- Сегодня мы работаем над тем, чтобы пациенты, нуждающиеся в специальных диетах, во время больничного лечения могли получить лучшие схемы лечения и поддерживающие план питания меню.
- Кроме того, движение и участие в процедурах в больнице меняется на более доступное и удобное (пандусы, указатели, скамейки и так далее).
- Одной из важнейших задач Совета пациентов является доводить информацию о происходящем в больнице до пациентов и наоборот. Доктор Лаане первым из руководителей медицинского учреждения отметил важность обмена информацией между обществом и больницей.
- Здесь проходят профессиональные лекции для общественности, чего никогда раньше в Курессаареской больнице системно не проводилось.
Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку большая сосредоточенная на пациентах работа доктора Лаане оказалась под угрозой. Мы очень надеемся, что возникшее в кризисное время противостояние не ухудшит доступность лечения для сааресцев.
Члены Совета пациентов Курессаареской больницы:
Ингрид Пыльдемаа – представитель НКО «Сааремамаское ревмаобъединение», руководитель Совета пациентов,
Сийри Раннама – представитель НКО «Сааремааское онкообъединение»,
Аве Каал – представитель НКО «Сааремаское обществе диабетиков»,
Вероника Аллас – представитель Сааремаской палаты людей с ограниченными возможностями,
Киллу Кааре – Эстонское общество гемофилии".