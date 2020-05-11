Пациенты Курессаареской больницы выступили в защиту Эдварда Лаане

Далее публикуем обращение в полном объеме:

«Обращение Совета пациентов Курессаареской больницы

Мы всерьез обеспокоены обвинительным письмом, направленным против заведующего лечебной частью Курессаареской больницы Эдварда Лаане, хотим его поддержать и описать происходящее со своей точки зрения.

Последние месяцы были очень сложными и тяжелыми для всех эстонцев, особенно для сааресцев, сообщение с материком для которых было отрезано. В трудной ситуации именно руководство местной больница решилось взять на себя ответственность за здоровье людей! Распространяющаяся доктором Эдвард Лаане и каналами больницы в социальных сетях информация, а также практическое обучение были крайне необходимы, они внушали чувство безопасности. Таковы отзывы наших людей, которых мы представляем. Большое спасибо всей команде Курессаареской больницы и их прибывшим с материка помощникам.

Доктор Эдвард Лаане два года проработал зав. лечебной частью Курессаареской больницы, и за это время привнес много нового в оказание врачебной помощи, которая сосредоточена на пациенте. Важной частью этого являются приглашенные по его инициативе врачи-специалисты, на прием к которым островитянам раньше приходилось ездить на материк. Например, медицинский генетик, доктор Кайрит Йоост, гастроэнтеролог Трийн Реммель, пульмонолог Эрве Сыыру, гематолог-специалист по заболеваниям крови Инес Вайде, ЛОР Оливер Вайде, продолжающий прием доктор Эрик Лухт. Происходил прием онкологов Ида-Таллиннской центральной больницы Кристийны Оямаа, Тийны Тууле и Керли Куусе. В сотрудничестве с Ида-Таллиннской центральной больницей расширены регулярные приемы ревматологов (врачи Кати Отса, Карин Лаас, Сандра Мейсалу, Тийна Велди, Маргус Пайл).

Важным шагом в сотрудничестве с Таллиннской высшей школой здравоохранения и Эстонским союзом медсестер в 2019 году стало открытие в помещениях больницы обучения медсестер на базе высшего прикладного образования. Студенты стали большой помощью больнице в кризисное время.

Вопросом начала оказания химиотерапии доктор Лаане в сотрудничестве с Сааремааским онкообъединением занимается с 2018 года, также начал проходить регулярный прием онкологов, подготовка оказания химиотерапии на месте идет полным ходом. Доктор Лаане всегда находил время для встреч с руководством объединения, а в сложных случаях помогал найти решение проблемы.

Курессаареская больница под руководством доктора Лаане была первой эстонской больницей, в которой создали Совет пациентов, целью которого является обращать внимание больницы на проблемные места и потребности пациентов. И целью всего было стало сделать связанные с пациентами процессы как можно больше сосредоточенными на самих пациентах. Идею предложил доктор Лаане как врач высшего уровня, имеющий богатый международный опыт и связи после поездки в Хельсинскую университетскую больницу.