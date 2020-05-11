Галерея ⟩ В Таллинне открыли первые игровые площадки

Аттракционы общественных игровых площадок столичного района Пирита проходят очистку с использованием дезинфицирующего средством и мойку под давлением, сообщает Postimees.
«В соответствии с утвержденным горуправой Таллинна планом выхода из чрезвычайного положения сегодня мы начали открывать общественные игровые площадки Пирита. Перед открытием все игровое оборудование и контактные поверхности дезинфицируются, а затем моются с помощью моечной машины высокого давления », - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
Для дезинфекции используется вещество, которое эффективно против коронавируса.
Детские игровые площадки открываются постепенно, после тщательной мойки и дезинфекции.
Эксплуатировать можно только те площадки, с которых убраны ленты и другие ограничители. На площадках также следует сохранять дистанцию и придерживаться правила 2 + 2.