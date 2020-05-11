Галерея ⟩ В Таллинне открыли первые игровые площадки

«В соответствии с утвержденным горуправой Таллинна планом выхода из чрезвычайного положения сегодня мы начали открывать общественные игровые площадки Пирита. Перед открытием все игровое оборудование и контактные поверхности дезинфицируются, а затем моются с помощью моечной машины высокого давления », - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.