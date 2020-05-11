Расположенная под открытым небом территория Ботанического сада вновь открыта для посетителей

Начиная с понедельника, купившие билет посетители смогут вновь прийти на расположенную под открытым небом территорию Ботанического сада. Открытие для посещений расположенных на улице территорий – часть программы выхода из режима ограничений; внутренние экспозиции откроются с 18 мая.
«В Ботаническом саду хватит радости открытия многообразия царства растений как взрослым, так и детям, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Знакомиться с удивительными растениями можно поначалу на открытых территориях, а попасть в теплицы и другие внутренние помещения можно будет со следующей недели. Но отмечу, что даже на такой интересной и обширной территории под открытым небом для безопасности посещения необходимо соблюдать правило 2+2 и заботиться о чистоте рук».
Таллиннский ботанический сад открыт для посетителей каждый день. Кассы работают с 9 до 19 часов, на территории под открытым небом можно находиться еще час после закрытия касс. Внутренние экспозиции откроются для посетителей с 18 мая.
Подробную информацию о режиме чрезвычайной ситуации в Таллинне и программе смягчения обусловленных эпидемией KOVID-19 ограничений можно найти здесь.