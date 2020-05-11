Расположенная под открытым небом территория Ботанического сада вновь открыта для посетителей

«В Ботаническом саду хватит радости открытия многообразия царства растений как взрослым, так и детям, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Знакомиться с удивительными растениями можно поначалу на открытых территориях, а попасть в теплицы и другие внутренние помещения можно будет со следующей недели. Но отмечу, что даже на такой интересной и обширной территории под открытым небом для безопасности посещения необходимо соблюдать правило 2+2 и заботиться о чистоте рук».