Вопрос юристу: могу ли я как мать маленьких детей пока не возвращаться на работу из-за COVID-19?

Работающая в качестве обслуживающего персонала женщина задала следующий вопрос Трудовой инспекции: из-за чрезвычайного положения наш ресторан был закрыт с середины марта до конца апреля, поскольку обслуживать клиентов в зале было запрещено. Моей работой было как раз обслуживание клиентов в зале. Теперь же, начиная с середины мая, ресторан начинает вновь принимать клиентов и работодатель позвал на работу. В то же время опасность коронавируса еще не прошла, у меня дома маленькие дети и родители, которые относятся к группе риска. Я все-таки должна вернуться на работу? Работодатель все равно не может пока предоставить работу в полном объеме. Могу ли я потребовать у работодателя, чтобы он пока подержал меня на принудительном отпуске, а на работу вызвал тех, у кого нет маленьких детей?

Отвечает Эне Олле, юрист-консультант Трудовой инспекции: согласно Трудовому закону, работодатель должен предложить вам работу, о которой вы договаривались, а вы должны выполнять свои рабочие обязанности. Если работодатель не может предоставить работу, на которую вы условились, но вы согласны работать (то есть вы спросили работодателя о работе, но он сказал, что работы нет или дал знать, что нужно сидеть дома пока не вызовут), то работодатель платит работнику среднюю зарплату в этот период согласно Трудовому закону, статье 35-й.

Если теперь ситуация изменилась и у работодателя появилась работа для вас, то вы должны преступить к выполнению рабочих обязанностей согласно 15-й статье того же закона. Если вы боитесь идти на работу из-за возможного заражения COVID-19, то обсудите ваши страхи с работодателем. Обратитесь к нему, к примеру по э-почте, и попросите разъяснить, какие меры предпринял он для предотвращения распространения вируса на работе. Если вы посчитаете, что данных мер недостаточно, то сообщите работодателю об этом, приведя конкретные нарушения и дайте разумное время для устранения этих нарушений.

Если вы все же не хотите возвращаться на работу, то можете договориться, на каких условиях и как долго вы еще будете отстранены от работы. Желательно договориться об этом в письменном виде.