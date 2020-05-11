Графики ⟩ Компенсации по зарплатам уже превышают 114 миллионов евро, в лидерах - промышленные предприятия

Если в предыдущие недели большая часть компенсаций шла компаниям, занятым в сфере туризма, то теперь лидером стала обрабатывающая промышленность.

Самую большую компенсацию по зарплате на прошлой неделе получила компания Wendre: дотация в 630 000 евро должна компенсировать зарплату более 600 человек. Кроме того, свыше 625 000 евро будет выплачено, чтобы возместить зарплату более чем полтысячи сотрудников предприятия Harmet.

По состоянию на сегодняшнее утро в общей сложности 104 971 работнику 12 978-и учреждений были назначены пособия по заработной плате. 85 622 человека получили пособия в за один месяц, а 19 309 человек - за два месяца, что является максимальным периодом, на который может претендовать работодатель.