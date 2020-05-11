Видео ⟩ Совершив опасный обгон на шоссе, водитель подверг опасности себя и других
В редакцию Tartu Postimees от пожелавшего остаться неизвестным читателя поступило видео бортовой камеры об опасном маневре на шоссе Тарту - Выру, который имел место в прошлую пятницу.
Опасный обгон произошел сразу после Камбья.
«Водитель продолжал вождение в том же опасном стиле, пока оставался на виду», - сказал читатель, который также сообщил, что передал сообщение в полицию.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк отметила, что в полицию, действительно, поступил вызов об опасном обгоне, но, к сожалению, патруль не смог задержать автомобиль. «Однако номер автомобиля нам известен, мы передадим его дорожной полиции», - добавила Вирк.