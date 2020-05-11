Таллиннский фонд инноваций выделит 50 000 евро за лучшее новшество на благо города

Город Таллинн совместно с научным парком Tehnopol объявляют Tallinnovation - конкурс инноваций по поиску решения «умного города», которое сделает услуги Таллинна и городскую среду еще более удобными и современными как для горожан, так и гостей столицы.

Цель конкурса инноваций с фондом поддержки в объеме 50 000 евро – использовать новые решения смарт-города, которые сделали бы Таллинн еще более современным, дружественным к людям, открытым и экономичным. Одновременно конкурс станет и вызовом для всех предприятий при поиске новых инновационных идей и решений в сложившихся после коронавирусного кризиса условиях. Конкурс по заказу Таллиннского департамента предпринимательства организует научный парк Tehnopol.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, решения «умного города» ценны для всех.

«В Таллинне уже сейчас внедрено множество новшеств – начиная от 3D-модели города и уникальных электронных услуг местного самоуправления до «умных» сенсорных и динамических решений и инновационных решений для частных предприятий, - пояснил вице-мэр. - И это лишь несколько примеров. Наша цель – благодаря решениям смарт-города превратить Таллинн во флагмана конкурентоспособной новой экономики и все это – в сбалансированной, безопасной и экологичной для горожан среде. Конкурс инноваций – прекрасная возможность для этого и поможет идти в ногу с развитием новых технологий».

На конкурс ожидаются идеи смарт-города, которые предлагают эффективные альтернативы как уже действующим решениям, так и создают совершенно новый подход к сферам, на которых сконцентрировано внимание – туризм, круговая экономика, общинные области, электронные услуги и сотрудничество между Таллинном и Хельсинки. В конкурсе инноваций могут принять участие все зарегистрированные в Таллинне предприятия. У представивших идею есть возможность получить финансовую поддержку, запустить свой проект, получить от города Таллинна нужные контакты, советы и средства, а также воспользоваться поддержкой сети менторов научного парка Tehnopol.

По словам руководителя сектора развития бизнеса научного парка Tehnopol Мартина Горошко, технологии «умного города» являются одним из приоритетов научного парка, а сам парк является испытательной площадкой для многих новейших продуктов и услуг.

«Совместная с Таллинном организация конкурса инноваций является логичным продолжением наших услуг. У нас много стартапов и развивающихся предприятий, чьи идеи и продукция уже сейчас делают городское пространство «умнее», экономичнее и удобнее. Финансовая поддержка и наличие испытательной среды многое упрощают для предпринимателей – мы можем быстрее начать использование решений, собирать обратную связь, применять их и выводить на международный рынок», - сказал Мартин Горошко. По его словам, участие в конкурсе – возможность, которой просто необходимо воспользоваться.

Оценивание конкурса инноваций Tallinnovation, который организуют научный парк Tehnopol и город Таллинн, состоится в два этапа.

Сначала будут рассмотрены все ходатайства, запрошена дополнительная информация и проведены собеседования по поиску наилучшего решения с ходатайствующими.

На втором этапе лучшие выбранные решения будут представлены комиссии, в которую входят эксперты в разных областях как от города, так и от научного парка. Максимальное финансирование могут получить три решения, но на конкурс ожидаются и не нуждающиеся в финансировании идеи, например, тестирование электронных решений, сбор данных и т.п. Размер инновационного фонда в 2020 году составляет 50 000 евро.

Прием ходатайств начинается с 11 мая и завершится 24 августа 2020 года. Преимущество более ранней подачи заявки в том, что на основе обратной связи можно будет ее дополнить и получить дополнительную информацию. Подробную информацию о конкурсе на сайте innovatsioonifond.tehnopol.ee, там же можно представить заявку.

Цель крупнейшего в странах Балтии научного городка Tehnopol – способствовать появлению и развитию технологий мирового уровня в Эстонии, поддерживать их выход на внешний рынок. Для этого предлагается комплексное решение от бизнес-площадей до основанных на потребностях услуг по развитию бизнеса в трех фокусных сферах: «умный город», зеленые технологии и технологии, связанные со здоровьем.