Пьяных водителей наказали на Сааремаа шоковым заключением и лишением прав

Задержанным полицией на прошлой неделе на Сааремаа двум нетрезвым водителям, 40-летнему и 43-летнему мужчинам, суд вынес в качестве наказания, соответственно, восемь и десять дней шокового заключения. Об обоих нетрезвых водителям полиции сообщили очевидцы.
Оба водителя были задержаны 6 мая. 40-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали после полученного примерно в 10 часов на 112 звонка о том, что в Курессааре на перекрестке улиц Уус-Роомассааре и Стаадиони Volkswagen наехал на дорожный знак.
43-летнего водителя задержали в 15 часов того же дня, когда в Центр тревоги сообщили также Volkswagen, которые привлек внимание "виляющим" стилем езды в деревне Ратла.
В отношении обоих водителей начали уголовное делопроизводство и их задержали в качестве подозреваемых.
"Благодарю бдительных людей, сообщивших об опасных водителях. Передавая информацию о пьяном водителе полиции, мы вместе на самом деле можем предотвратить ДТП с очень тяжелыми последствиями", - сказал руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар.
7 мая суд назначил в рамках ускоренного делопроизводства 43-летнему водителю наказание в один год и три месяца тюремного заключения, из которых подлежит немедленно отбыть 10 дней. 40-летнему водителю в тот же день суд назначил также в рамках ускоренного делопроизводства наказание в один год и три месяца тюремного заключения, из которых подлежит немедленно отбыть восемь дней.
Остальное наказание останется условным, если мужчины не совершат в течение двух лет нового преступления. Оба водителя лишены судом и права на управление автомобилем на пять месяцев. Оба водителя и ранее наказывались за нарушения закона о дорожном движении.
С начала чрезвычайного положения 12 марта на Сааремаа и Муху полиция задержала 31 нетрезвого водителя, за тот же период прошлого года - 14. По словам Райнера Антсаара, задержать больше нетрезвых водителей помогло большее число патрулей на островах во время чрезвычайного положения.