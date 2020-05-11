Пн, 11.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Нужна ваша помощь! Пропал 34-летний Антон

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Антона.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения пропавшего в Кохтла-Ярве 34-летнего Антона.

В последний раз близкие Антона общались с ним на прошлой неделе, шестого мая. После этого связи с мужчиной не было, и поскольку подобное поведение ему не свойственно, о его исчезновении сообщили в полицию. Личные вещи Антона, такие как ИД-карта, мобильный телефон и кошелек, находятся дома, также он оставил перед домом автомобиль.

Полиция проверила возможные адреса, где мог быть Антон, больницы и травмпункты Ида-Вирумаа, однако там его не было. Также полиция прочесала окрестности его дома и побеседовала со знакомыми, однако после шестого мая с ним никто не общался.

Рост Антона - 1,76, он спортивного телосложения. Когда он уходил, на нем была черная кожаная куртка и тонкий черный свитер. Также на нем были синие джины и черная спортивная обувь.

Полиция просит всех, кто видел Антона после шестого мая или может дать информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или написать письмо на э-мейл taavi.unuks@politsei.ee.

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