Nortal с партнерами разрабатывают приложение для безопасных путешествий в условиях COVID-19

По словам Таави Эйнасте, главы немецкого подразделения Nortal, пандемия COVID-19 всего за пару месяцев полностью изменила все аспекты нашей жизни – будь то работа, досуг, путешествия или иные привычки. «Наша цель в сотрудничестве с партнерами состоит в выводе на рынок смягчающего ситуацию решения для пассажиров, государств и транспортных предприятий, чтобы обеспечить в нынешних условиях безопасность зарубежных поездок», – добавил Эйнасте.

Он отметил, что свободное перемещение людей через границы важно для всех стран, но особенно – для небольших государств с открытой экономикой, таких как Эстония. «В настоящее время для внедрения решения мы активно общаемся с правительственными учреждениям в разных странах, а также с международными транспортными компаниями», - сказал Эйнасте.

Изначально названная Corona Travel App система сравнивает полученные из признанного медицинского учреждения данные о состоянии здоровья пассажира с условиями страны назначения в отношении проведения тестов на COVID-19. Если пользователь соответствует установленным в пункте назначения условиям, ему будет отправлен сертификат, который акцептируют при въезде в страну как транспортные компании, так и миграционные учреждения.

Официально подтвержденные результаты тестирования хранятся в зашифрованном виде, и авиакомпании и миграционные чиновники видят эти данные только в том случае, если у них есть созданное и проверенное пользователем цифровое разрешение.

По словам Эйнасте, решение дополняет существующие в разных странах приложения, помогающие отслеживать и ограничивать распространение COVID-19 на национальном уровне. В то время как решения для мониторинга часто фокусируются на отслеживании местоположения, цель Corona Travel App – обеспечить безопасный доступ и обмен надежными данными о состоянии здоровья.

При этом только конечный пользователь имеет право решать, как долго и какие именно данные будут доступны третьим лицам. Через определенный промежуток времени, в зависимости от требований страны назначения, данные полностью удаляются.

Как работает решение?

В несколько простых шагов пассажир сможет получить сертификат, позволяющий с легкостью въезжать в страну назначения.

1) Пользователь загружает приложение и регистрирует учетную запись с использованием проездного документа или цифрового удостоверения личности (в Эстонии, например, посредством Smart-ID или Mobile-ID);

2) Пользователь проверяет правила въезда в страну назначения;

3) Затем пользователь может пройти в признанном медицинском учреждении тест на COVID-19 или, если тест был выполнен недавно, ввести результаты либо запросить результаты недавнего теста, например, из цифровой истории пациента;

4) Результаты теста становятся доступными в приложении и сравниваются с требованиями страны назначения;

5) Затем пассажир может передать необходимую информацию авиакомпании или миграционным учреждениям;

6) Эта информация позволяет пассажиру сесть в самолет и беспрепятственно проходить пункты пересечения границы, поскольку как авиакомпания, так и сотрудники миграционных служб имеют доступ к информации о тестировании пассажира на COVID-19.

Аналогичный процесс применяется в отношении судов, поездов и других транспортных средств.