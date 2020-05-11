Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Ракета иранского фрегата "Джамаран" во время учебных стрельб в Оманском заливе попала по дружественному вспомогательному судну "Конарак". Жертвами стали 19 моряков, еще 15 ранены.

Иранские СМИ сообщают, что инцидент произошел во время испытаний новой противокорабельной ракеты. По данным журналистов, "Конарак" расставлял на воде мишени для ракетных стрельб и не отошел от одной из них на достаточное расстояние.

Сколько на корабле находилось моряков, точно не известно. В иранском флоте заявили, что расследуют инцидент.

Поврежденное судно отбуксировали в порт для "технического осмотра", говорится в заявлении иранского флота. На видео, показанном государственным телеканалом Idrib, видно, что несколько конструкций на палубе корабля повреждены и от них поднимается черный дым.

"Вечером в воскресенье [...] во время военно-морских маневров с участием нескольких кораблей флота в районе портов Джаск и Чабахар произошел инцидент с участием легкого вспомогательного судна "Конарак", ставший причиной мученической смерти нескольких смелых моряков", - говорится в заявлении флота.

Головной фрегат подбил вспомогательное судно

Инцидент произошел в районе Ормузского пролива, через который проходит до одной пятой мировых поставок нефти.

"Конарак" - вспомогательное судно. В открытых источниках указано, что он был произведен в Нидерландах и спущен на воду в 1988 году. Оснащен противокорабельными ракетами.

"Джамаран" - фрегат, головной корабль класса Moudge, спущенный на воду в 2010 году.

Главнокомандующий иранской армии Абдулрахим Мусави и командующий Корпусом стражей Исламской Революции Хоссейн Салами выразили соболезнования семьям погибших моряков.

Анализ

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

В прошлом вооруженные силы Ирана не раз совершали ошибки.

В январе иранские ПВО выпустили по украинскому пассажирскому самолету две ракеты, приняв его за неопознанный объект. Все, кто был на борту, погибли. Эта ошибка произошла во время обострения конфликта с США, от которых Иран ожидал ответного ракетного удара.

Воскресный инцидент имел место в совершенно иных обстоятельствах, в ходе запланированных стрельб. Это вызывает множество вопросов в отношении оперативного управления войсками и в целом - профессионализма иранского флота.

Иран хочет расширить зону действия своих военно-морских сил и перевооружить флот. Фрегат "Джамаран" относится к новому классу кораблей, которые производятся в Иране и символизирует новый курс развития иранского флота.