Дочерняя фирма эстонского предприятия выиграла за границей внушительный гостендер

Новый 60-метровый паром сможет перевозить до 1000 пассажиров или 40 легковых автомобилей и 600 путешественников, или - восемь грузовиков общим весом 44 тонны. Smiltynės Perkėla перевозит пассажиров из Клайпеды на остров Кура.