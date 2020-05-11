Пн, 11.05.2020
В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Айн Хансшмидт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Дочерняя фирма эстонского предприятия выиграла за границей внушительный гостендер

Дочерняя фирма эстонского предприятия выиграла за границей внушительный гостендер

BLRT Grupp.

ФОТО: Madis Veltman

Vakarų Baltijos Laivu Statykla, дочернее предприятие BLRT Grupp, построит литовской госфирме Smiltynės Perkėla новый паром за шесть миллионов евро, она выиграла соответствующий гостендер, передает Postimees.

Четырехмесячный договор фирмы подписали в пятницу. Дизайном парома занимается предприятие Western Baltic Engineering, являющееся частью группы Vakarų Laivų Gamykla (VLG), принадлежащей концерну BLRT, сообщил Smiltynės Perkėla.

Новый 60-метровый паром сможет перевозить до 1000 пассажиров или 40 легковых автомобилей и 600 путешественников, или - восемь грузовиков общим весом 44 тонны. Smiltynės Perkėla перевозит пассажиров из Клайпеды на остров Кура.

По словам генерального директора компании Миндаугаса Чиакаса, новый паром начнет работать следующим летом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ