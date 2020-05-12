Профсоюзы призывают правительство сохранить систему компенсации зарплат

Для сохранения рабочих мест важно, чтобы государственная программа компенсации заработной платы продолжалась бы и после прекращения чрезвычайного положения, считают в Центральном союзе профсоюзов, пишет Rus.ERR.
Соответствующий вопрос профсоюзы намерены поднять на назначенной на вторник трехсторонней встрече с премьер-министром и работодателями.
По оценке лидера профорганизации Пеэпа Петерсона, по крайней мере на первом этапе Кассе страхования от безработицы следовало бы продолжать выплачивать компенсацию зарплаты в тех сферах, где восстановление не произойдет быстро.
Компенсация заработной платы выплачивается работнику, если деятельность работодателя, у которого он работает, в связи с обстоятельствами введения чрезвычайного положения значительно пострадала. Такую систему в Эстонии ввели на фоне распространения коронавируса.
По состоянию на 10 мая ей воспользовались около 13 000 предприятий и учреждений, компенсации на общую сумму свыше 114 млн евро были выплачены почти 105 000 лицам.