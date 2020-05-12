Профсоюзы призывают правительство сохранить систему компенсации зарплат

Соответствующий вопрос профсоюзы намерены поднять на назначенной на вторник трехсторонней встрече с премьер-министром и работодателями.

По оценке лидера профорганизации Пеэпа Петерсона, по крайней мере на первом этапе Кассе страхования от безработицы следовало бы продолжать выплачивать компенсацию зарплаты в тех сферах, где восстановление не произойдет быстро.

Компенсация заработной платы выплачивается работнику, если деятельность работодателя, у которого он работает, в связи с обстоятельствами введения чрезвычайного положения значительно пострадала. Такую систему в Эстонии ввели на фоне распространения коронавируса.