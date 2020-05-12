Из-за дешевой нефти Саудовская Аравия прощается с прежней жизнью

В общей сложности Мохаммед аль-Джадаан намерен уменьшить в этом году госрасходы на 26,6 миллиарда долларов США. Но даже при таких сокращениях дефицит государственного бюджета может превысить 112 миллиардов долларов и достигнуть, по подсчетам саудовского банка Jadwa Investments, 15,7 процента валового внутреннего продукта. Для сравнения: согласно действующим в еврозоне критериям финансовой стабильности, дефицит госбюджета не должен превышать 3 процента ВВП. Так что данный показатель будет в этом году в Саудовской Аравии просто зашкаливать. Впрочем, в других странах из-за COVID-19 тоже.

Одновременно те же Маастрихтские критерии устанавливают для государств Европы, что суммарная государственная задолженность не должна превышать 60 процентов ВВП. Поскольку у нефтяного королевства до сих пор было крайне мало внешних долгов, этот показатель долгосрочной финансовой стабильности составит по итогам года от трети до половины саудовского валового внутреннего продукта, даже если общая задолженность, по прогнозам Jadwa Investments, вырастет до 227,7 миллиардов долларов.

При таком относительно низком показателе Саудовская Аравия сможет при необходимости прибегать к крупномасштабным заимствованиям на внешних рынках на сравнительно выгодных условиях, не угрожая при этом своему достаточно высокому кредитному рейтингу. К примеру, у агентства Moody's он A1, правда, теперь с негативным прогнозом. У России рейтинг Baa3, что на пять ступеней ниже.

Если посмотреть на золотовалютные резервы двух конкурирующих нефтяных держав, то у Саудовской Аравии они составляют около 460 миллиардов долларов, у России - порядка 570 миллиардов. Правда, при пересчете на душу населения оказывается, что запасов существенно больше все же у королевства. Что же касается экономических перспектив, то саудовский ВВП, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), может сократиться в этом году на 2,3 процента, а российский - на 5,5 процента.

Режим жесткой экономии - угроза позициям Мухаммеда бен Сальмана

Бюджетные проблемы и режим экономии в Саудовской Аравии "порождают у западных дипломатов надежды на то, что Эр-Рияд закончит теперь участие в дорогостоящих конфликтах", указывает Handelsblatt. Газета напоминает, что суннитское королевство вот уже целый ряд лет "без явных военных успехов и за очень большие деньги" ведет в соседнем Йемене войну против шиитских повстанцев-хуситов.

Кроме того, финансовые проблемы "могли бы сказаться на экономической блокаде маленького соседнего государства Катар и на борьбе за лидерство во всем регионе против заклятого шиитского конкурента - Ирана", полагает немецкое издание. Тут опять-таки можно сравнить с Россией, которая тоже участвует в дорогостоящих конфликтах, к примеру, в Сирии и Ливии.