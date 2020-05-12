Матчи чемпионата Белоруссии по футболу перенесены из-за коронавируса

Белорусская федерация футбола перенесла на неопределенный срок два матча из-за подозрения на заболевание COVID-19 у игроков "Минска" и "Арсенала" из Дзержинска. Об этом сообщается в понедельник, 11 мая, на сайте ассоциации. Затронуты матчи высшей лиги "Минск" - "Неман" (Гродно) и первой лиги "Арсенал" - ГОБЖД, которые должны были пройти 15 и 16 мая.

Белоруссия является единственной страной Европы, не остановившей национальный чемпионат из-за пандемии коронавируса. На стадионах, по данным федерации, установлены точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке.

Чемпионат Германии стартует 15 мая