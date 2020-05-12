Несправедливость при раздаче продуктовых наборов вынудила вмешаться канцлера юстиции

«В некоторых случаях условия, определенные для получения школьного питания, показались родителям несправедливыми, - пояснила канцлер юстиции Юлле Мадизе рассылку писем. – Поэтому мы объяснили, что во время удаленного обучения действительно можно предпочесть семьи с материальными трудностями, но их выявление не должно унижать достоинства или побуждать отказаться от школьного обеда».

Некоторые школы отправили родителям письмо, в котором просили сообщить о себе тех, кому нужна продуктовая помощь, некоторые школы просили при этом выписку со счета или справку из Кассы по безработице о трудном материальном положении семьи.

Результатом стала немногочисленность ходатайств – кто не хотел признать себя «бедным», кто боялся, что его посчитают слишком богатым для получения помощи и начнут обижать и т.д. Были и противоположные примеры: узнавали, имеют ли они право требовать продуктовую посылку или вместо нее деньги, если самоуправление не хочет давать ее просто так.

Школьное питание давать не обязаны

«У волостей и городов есть право решать, предложить школьный обед всем желающим или по необходимости, то есть только нуждающимся в помощи ученикам, - пояснила Мадизе. – Условия должны быть ясные, правовые и обоснованные, и о них необходимо оповещать учеников и их родителей».

По словам канцлера юстиции, недовольство родителей вызвало мнение, что из-за государственного пособия на школьное питание все ученики должны получать бесплатную еду. «Бесплатный школьный обед, как правило, возможен только тогда, когда свою поддержку оказывает и местное самоуправление, - отметила канцлер права. – Но такой обязанности у местного самоуправления нет. Понимая трудности родителей во время кризиса, все-таки пришлось объяснить, что за благополучие и воспитание детей отвечают прежде всего родители».

Выруская волостная управа, содержащая шесть школ, - одна из тех, кто решил, что продуктовые пакеты будут раздавать по необходимости. «Школы на основании заявлений составили списки получателей продуктовых пакетов, работники волостной управы развезли пакеты по домам», - поясняет заместитель волостного старейшины Пирет Отсаталу. По ее словам, продуктовый пакет получили все, кто просил. Кроме того, было несколько семей, которые не просили об этом, но все-таки, по сведениям чиновников, нуждались в помощи. «Мы им позвонили и объяснили, что можно получить продуктовый пакет», - сказала Отсаталу.

По ее словам, в волостных школах учится 1118 учеников, волость отвозит продуктовые пакеты 346 семьям. В пакете, предусмотренном на третью неделю, были супы в банках, замороженные изделия, фарш, сладости и т.д. Что станет с оставшимися деньгами на питание? «Поскольку речь идет о целевом пособии, школы могут купить на них необходимое для школьной кухни», - пояснила Отсаталу.