Несправедливость при раздаче продуктовых наборов вынудила вмешаться канцлера юстиции

- Не все ученики должны получать школьное питание
- Требование заявлений уменьшает число желающих в разы
- Родители хвалят школы, раздающие продукты всем
Поскольку к канцлеру юстиции поступило множество вопросов о раздаче школьного питания при чрезвычайном положении, она написала местным самоуправлениям, как это следует делать по закону. Для многих неожиданно выяснилось, что не все имеют право на школьное питание, пишет Postimees.
«В некоторых случаях условия, определенные для получения школьного питания, показались родителям несправедливыми, - пояснила канцлер юстиции Юлле Мадизе рассылку писем. – Поэтому мы объяснили, что во время удаленного обучения действительно можно предпочесть семьи с материальными трудностями, но их выявление не должно унижать достоинства или побуждать отказаться от школьного обеда».
Некоторые школы отправили родителям письмо, в котором просили сообщить о себе тех, кому нужна продуктовая помощь, некоторые школы просили при этом выписку со счета или справку из Кассы по безработице о трудном материальном положении семьи.
Результатом стала немногочисленность ходатайств – кто не хотел признать себя «бедным», кто боялся, что его посчитают слишком богатым для получения помощи и начнут обижать и т.д. Были и противоположные примеры: узнавали, имеют ли они право требовать продуктовую посылку или вместо нее деньги, если самоуправление не хочет давать ее просто так.
Школьное питание давать не обязаны
«У волостей и городов есть право решать, предложить школьный обед всем желающим или по необходимости, то есть только нуждающимся в помощи ученикам, - пояснила Мадизе. – Условия должны быть ясные, правовые и обоснованные, и о них необходимо оповещать учеников и их родителей».
По словам канцлера юстиции, недовольство родителей вызвало мнение, что из-за государственного пособия на школьное питание все ученики должны получать бесплатную еду. «Бесплатный школьный обед, как правило, возможен только тогда, когда свою поддержку оказывает и местное самоуправление, - отметила канцлер права. – Но такой обязанности у местного самоуправления нет. Понимая трудности родителей во время кризиса, все-таки пришлось объяснить, что за благополучие и воспитание детей отвечают прежде всего родители».
Выруская волостная управа, содержащая шесть школ, - одна из тех, кто решил, что продуктовые пакеты будут раздавать по необходимости. «Школы на основании заявлений составили списки получателей продуктовых пакетов, работники волостной управы развезли пакеты по домам», - поясняет заместитель волостного старейшины Пирет Отсаталу. По ее словам, продуктовый пакет получили все, кто просил. Кроме того, было несколько семей, которые не просили об этом, но все-таки, по сведениям чиновников, нуждались в помощи. «Мы им позвонили и объяснили, что можно получить продуктовый пакет», - сказала Отсаталу.
По ее словам, в волостных школах учится 1118 учеников, волость отвозит продуктовые пакеты 346 семьям. В пакете, предусмотренном на третью неделю, были супы в банках, замороженные изделия, фарш, сладости и т.д. Что станет с оставшимися деньгами на питание? «Поскольку речь идет о целевом пособии, школы могут купить на них необходимое для школьной кухни», - пояснила Отсаталу.
По тому же пути пошла таллиннская Гимназия Якоба Вестхольма. «В школе примерно тысяча учеников, продуктовый пакет хочет получить 301 семья, - рассказал директор Рандо Куустик. – Иногда некоторые семьи забывают прийти за продуктовым пакетом, тогда им звонят и спрашивают снова, нужны ли им продукты».
Какой была обратная связь от родителей? «Мы получили э-письма, в которых нас благодарили за возможность вообще получить этот продуктовый пакет, - ответил Куустик. – Отдельные родители возмущались, почему тот или иной продукт попал в продуктовый пакет, но, когда им объясняли, быстро понимали ситуацию». В продуктовом пакете, по его словам, были молочные продукты, овощи и фрукты, яйца, зерновые изделия, баночные супы, мясные изделия и т.п. для приготовления сбалансированной пищи.
Некоторые школы раздают еду всем
Директор Гимназии Канепи в Пыльвамаа Диана Леэнурм рассказала, что школа поначалу раздавала продуктовые пакеты на основании заявлений. Но их поступило мало. «Во второй раз мы отправили продуктовые пакеты всем 206 ученикам, лишь немногие отказались, - отметила она. – Мы учли при комплектации пакетов привычки питания детей и долгий срок хранения продуктов». Родители приветствовали решение школы. «Первый пакет я не пошла получать, подумала, что явно есть те, кто беднее меня, - рассказала Эллен Рунталь, у которой в школе учатся двое детей. – Но потом в школе сказали, что нет никаких причин стесняться».
«Особенно мило было, что директор написала всем родителям, чтобы они точно приходили за продуктовым пакетом и что он предназначен для всех», - добавляет Райли Мюйр.
«Хотя у нас есть свои запасы из сада на черный день, школьная продуктовая посылка значительно облегчает приготовление пищи», - замечает мать четверых детей Мирьям Нурмла, у которой в школу ходят двое детей.
То же решение приняла Основная школа Кулдре в Вырумаа, хотя там желающих получить продукты хватало с самого начала. «Первый продуктовый набор на шесть недель захотели 90 учеников из 110, - рассказывает директор школы Андрус Компус. – И тогда мы подумали, что у всех есть право получить бесплатное школьное питание, и продуктовый набор на пять недель раздали уже всем, без заявления. Если семья не могла приехать за продуктами, мы сами отвозили их. Это было правильное решение – на родителях сейчас и так лежит тяжелая нагрузка, продуктовый набор для многих стал приятной неожиданностью».
Продуктовый набор Гимназии Канепи №3
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