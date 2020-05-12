В Латвии разрешили проводить мероприятия с участием до 25 человек

С сегодняшнего дня в Латвии разрешены мероприятия с участием до 25 человек. Максимальная длительность такого мероприятия в помещении составляет три часа, а для мероприятий на открытом воздухе лимит не установлен.
Теперь в Латвии разрешены организованные публичные и частные мероприятия, пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия, если обеспечивается соблюдение дистанции в два метра и остальных установленных эпидемиологами ограничений.
Организаторы мероприятий должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции.
Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать, не выходя из легкового автомобиля.
Без соблюдения дистанции в два метра собираться в общественных местах, как и прежде, могут не более двух лиц или лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.
Как сообщалось, чрезвычайное положение в Латвии продлено до 9 июня, однако ряд введенных из-за пандемии Covid-19 ограничений смягчен.