В Латвии разрешили проводить мероприятия с участием до 25 человек

Теперь в Латвии разрешены организованные публичные и частные мероприятия, пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия, если обеспечивается соблюдение дистанции в два метра и остальных установленных эпидемиологами ограничений.

Организаторы мероприятий должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции.

Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать, не выходя из легкового автомобиля.

Без соблюдения дистанции в два метра собираться в общественных местах, как и прежде, могут не более двух лиц или лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.