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В Петербурге в больнице для зараженных коронавирусом вспыхнул пожар: есть погибшие

Скорые помощи возле больницы в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

В Санкт-Петербурге горит больница, есть жертвы среди больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.

Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.

Площадь пожара, по данным источника, составила десять квадратных метров.

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", - сказал источник.

К настоящему времени пожар уже локализован, уточнил собеседник агентства.

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23. Из больницы вывели 150 человек.

"По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

По данным Telegram-канала Mash, в отделении было 16 пациентов, 11 из которых медики успели перевезти в другое крыло. Всего из здания были эвакуированы около 150 человек, в настоящее время пожар локализован.

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