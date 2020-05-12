В Петербурге в больнице для зараженных коронавирусом вспыхнул пожар: есть погибшие

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.

Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.

Площадь пожара, по данным источника, составила десять квадратных метров.

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", - сказал источник.

К настоящему времени пожар уже локализован, уточнил собеседник агентства.

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23. Из больницы вывели 150 человек.

"По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.